Прогноз погоди на 18 січня: останній теплий день перед йорданськими морозами

Погода в Україні у п'ятницю, 18 січня, буде теплою – стовпчик термометра підніматиметься до +1+5 градусів. Однак вже на Водохреще українцям слід готуватися до похолодання.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

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Так, на Півдні +4+7 градусів. Лише на Сумщині та Харківщині місцями повітря охолодиться до 0 -2 морозу.

Звичайно, вночі та ввечері буде прохолодніше, -1-3 градуси, на Заході все одно найближчої ночі 0+2 градуси. Все ж зима,

– зазначає Діденко.

Жителям Заходу слід бути готовими до опадів – там можливий мокрий сніг та сніг або навіть дощ. У східних та північних областях обіцяють незначні опади, а ось у центральних та південних – сухо.

У Києві в п’ятницю, 18 січня, опадів також не обіцяють – мокрий сніг можливий хіба що ввечері. Найближчої ночі киянам варто очікувати 0-2 градуси морозу. Однак вдень буде тепла погода, бо повітря прогріється до +1+4 градусів.

При цьому синоптик попереджає, що січневе тепло триватиме ще зовсім трішки. Вже на Водохреще, 19 січня, до України повернуться морози.

Прогноз погоди на п'ятницю, 18 січня, у містах України:

Ужгород – +2...+4

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь –+6..+8

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – 0...+2

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...-4

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на п'ятницю, 18 січня, від Укргідрометцентру