Прогноз погоди на 18 січня: останній теплий день перед йорданськими морозами
Погода в Україні у п'ятницю, 18 січня, буде теплою – стовпчик термометра підніматиметься до +1+5 градусів. Однак вже на Водохреще українцям слід готуватися до похолодання.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.
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Так, на Півдні +4+7 градусів. Лише на Сумщині та Харківщині місцями повітря охолодиться до 0 -2 морозу.
Звичайно, вночі та ввечері буде прохолодніше, -1-3 градуси, на Заході все одно найближчої ночі 0+2 градуси. Все ж зима,
– зазначає Діденко.
Жителям Заходу слід бути готовими до опадів – там можливий мокрий сніг та сніг або навіть дощ. У східних та північних областях обіцяють незначні опади, а ось у центральних та південних – сухо.
У Києві в п’ятницю, 18 січня, опадів також не обіцяють – мокрий сніг можливий хіба що ввечері. Найближчої ночі киянам варто очікувати 0-2 градуси морозу. Однак вдень буде тепла погода, бо повітря прогріється до +1+4 градусів.
При цьому синоптик попереджає, що січневе тепло триватиме ще зовсім трішки. Вже на Водохреще, 19 січня, до України повернуться морози.
Прогноз погоди на п'ятницю, 18 січня, у містах України:
Ужгород – +2...+4
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь –+6..+8
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +1...+3
Суми – 0...+2
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...-4
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +1...+3
Прогноз погоди на п'ятницю, 18 січня, від Укргідрометцентру