16:13
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Прогноз погоди на 18 січня: останній теплий день перед йорданськими морозами

      1692 Читать новость на русском
      Погода 18 січня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 18 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 18 січня, буде теплою – стовпчик термометра підніматиметься до +1+5 градусів. Однак вже на Водохреще українцям слід готуватися до похолодання.

      Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Столицю Єгипту накрила піщана буря, – фото, відео

      Так, на Півдні +4+7 градусів. Лише на Сумщині та Харківщині місцями повітря охолодиться до 0 -2 морозу.

      Звичайно, вночі та ввечері буде прохолодніше, -1-3 градуси, на Заході все одно найближчої ночі 0+2 градуси. Все ж зима,
      – зазначає Діденко.

      Жителям Заходу слід бути готовими до опадів – там можливий мокрий сніг та сніг або навіть дощ. У східних та північних областях обіцяють незначні опади, а ось у центральних та південних – сухо.

      У Києві в п’ятницю, 18 січня, опадів також не обіцяють – мокрий сніг можливий хіба що ввечері. Найближчої ночі киянам варто очікувати 0-2 градуси морозу. Однак вдень буде тепла погода, бо повітря прогріється до +1+4 градусів.

      При цьому синоптик попереджає, що січневе тепло триватиме ще зовсім трішки. Вже на Водохреще, 19 січня, до України повернуться морози.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 18 січня, у містах України:

      Ужгород – +2...+4

      Львів – +2...+4

      Івано-Франківськ – +3...+5

      Тернопіль – +2...+4

      Чернівці – +2...+4

      Хмельницький – +2...+4

      Луцьк – +2...+4

      Рівне – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Вінниця – +2...+4

      Одеса – +5...+7

      Миколаїв – +4...+6

      Херсон – +5...+7

      Сімферополь –+6..+8

      Кропивницький – +1...+3

      Черкаси – +2...+4

      Чернігів – +1...+3

      Суми – 0...+2

      Полтава – +1...+3

      Дніпро – +2...-4

      Запоріжжя – +4...+6

      Донецьк – +2...+4

      Луганськ – +2...+4

      Харків – +2...+4

      Київ – +1...+3

      Погода 18 січня
      Прогноз погоди на п'ятницю, 18 січня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах
      сьогодні , 16:01 Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах
      Яніна Ткачук 291
      Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      сьогодні , 15:02 Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      Артем Овдієнко 645
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      970
      Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
      сьогодні , 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
      Олена Булан 414
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 14:36 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      86731
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук