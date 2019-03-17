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      Прогноз погоды на 18 марта: неделя начнется с солнца и уверенного "плюса"

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      Погода 18 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 18 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 18 марта, будет теплой и солнечной. Правда высокие температурные отметки будут радовать не всех украинцев. В некоторых западных и восточных регионах они будут на несколько делений ниже.

      Кроме того, небольшие дожди могут пройти на Закарпатье, Львовщине и в Волынской области. На остальной территории – солнечно и без осадков.

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      В целом 18 марта в Украине – самый теплый день из ближайшей перспективы, передает украинский синоптик Наталья Диденко. Так, по ее словам, теплее всего будет в Винницкой области и Буковине: там ожидается +17...+22 градуса.

      На Востоке тепло будет скромнее, +7...+11 градусов. Львовщина накинет курточки, 6 – 10 градусов тепла. Холодными будут также территории, которые омываются еще холодными морями,
      – добавляет експертка.

      Она добавляет, что в северных и центральных регионах еще возможны порывы ветра. В общем, по всей территории Украины будет дуть южный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

      Солнечной и теплой погода в столице: +14...+16 градусов. Однако в Киеве тоже возможен порывистый ветер.

      Прогноз погоды на понедельник, 18 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +12…+14

      Львов – +9…+11

      Ивано-Франковск – +11…+13

      Тернополь – +12…+14

      Черновцы – +15…+17

      Хмельницкий – +14…+16

      Луцк – +11…+13

      Ровно – +12…+14

      Житомир – +15…+17

      Винница – +15…+17

      Одесса – +12…+14

      Николаев – +13…+15

      Херсон – +11…+13

      Симферополь – +12…+14

      Кропивницкий – +13…+15

      Черкассы – +13…+15

      Чернигов – +12…+14

      Сумы – +11…+13

      Полтава – +11…+13

      Днепро – +11…+13

      Запорожье – +11…+13

      Донецк – +9…+11

      Луганск – +10…+12

      Харьков – +10…+12

      Киев – +14…+16


      Прогноз погоды на 18 марта от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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