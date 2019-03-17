Прогноз погоды на 18 марта: неделя начнется с солнца и уверенного "плюса"
Погода в Украине в понедельник, 18 марта, будет теплой и солнечной. Правда высокие температурные отметки будут радовать не всех украинцев. В некоторых западных и восточных регионах они будут на несколько делений ниже.
Кроме того, небольшие дожди могут пройти на Закарпатье, Львовщине и в Волынской области. На остальной территории – солнечно и без осадков.
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В целом 18 марта в Украине – самый теплый день из ближайшей перспективы, передает украинский синоптик Наталья Диденко. Так, по ее словам, теплее всего будет в Винницкой области и Буковине: там ожидается +17...+22 градуса.
На Востоке тепло будет скромнее, +7...+11 градусов. Львовщина накинет курточки, 6 – 10 градусов тепла. Холодными будут также территории, которые омываются еще холодными морями,
– добавляет експертка.
Она добавляет, что в северных и центральных регионах еще возможны порывы ветра. В общем, по всей территории Украины будет дуть южный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Солнечной и теплой погода в столице: +14...+16 градусов. Однако в Киеве тоже возможен порывистый ветер.
Прогноз погоды на понедельник, 18 марта, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14
Львов – +9…+11
Ивано-Франковск – +11…+13
Тернополь – +12…+14
Черновцы – +15…+17
Хмельницкий – +14…+16
Луцк – +11…+13
Ровно – +12…+14
Житомир – +15…+17
Винница – +15…+17
Одесса – +12…+14
Николаев – +13…+15
Херсон – +11…+13
Симферополь – +12…+14
Кропивницкий – +13…+15
Черкассы – +13…+15
Чернигов – +12…+14
Сумы – +11…+13
Полтава – +11…+13
Днепро – +11…+13
Запорожье – +11…+13
Донецк – +9…+11
Луганск – +10…+12
Харьков – +10…+12
Киев – +14…+16
Прогноз погоды на 18 марта от Укргидрометцентра