Прогноз погоды на 18 марта: неделя начнется с солнца и уверенного "плюса"

Погода в Украине в понедельник, 18 марта, будет теплой и солнечной. Правда высокие температурные отметки будут радовать не всех украинцев. В некоторых западных и восточных регионах они будут на несколько делений ниже.

Кроме того, небольшие дожди могут пройти на Закарпатье, Львовщине и в Волынской области. На остальной территории – солнечно и без осадков.

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В целом 18 марта в Украине – самый теплый день из ближайшей перспективы, передает украинский синоптик Наталья Диденко. Так, по ее словам, теплее всего будет в Винницкой области и Буковине: там ожидается +17...+22 градуса.

На Востоке тепло будет скромнее, +7...+11 градусов. Львовщина накинет курточки, 6 – 10 градусов тепла. Холодными будут также территории, которые омываются еще холодными морями,

– добавляет експертка.

Она добавляет, что в северных и центральных регионах еще возможны порывы ветра. В общем, по всей территории Украины будет дуть южный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Солнечной и теплой погода в столице: +14...+16 градусов. Однако в Киеве тоже возможен порывистый ветер.

Прогноз погоды на понедельник, 18 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14

Львов – +9…+11

Ивано-Франковск – +11…+13

Тернополь – +12…+14

Черновцы – +15…+17

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +11…+13

Ровно – +12…+14

Житомир – +15…+17

Винница – +15…+17

Одесса – +12…+14

Николаев – +13…+15

Херсон – +11…+13

Симферополь – +12…+14

Кропивницкий – +13…+15

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +12…+14

Сумы – +11…+13

Полтава – +11…+13

Днепро – +11…+13

Запорожье – +11…+13

Донецк – +9…+11

Луганск – +10…+12

Харьков – +10…+12

Киев – +14…+16



Прогноз погоды на 18 марта от Укргидрометцентра