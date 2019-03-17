Прогноз погоди на 18 березня: тиждень розпочнеться із сонця та впевненого "плюса"
Погода в Україні у понеділок, 18 березня, буде теплою та сонячною. Щоправда високі температурні позначки тішитимуть не всіх українців. У деяких західних і східних регіонах вони будуть на декілька поділок нижчими.
Окрім того, невеликі дощі можуть пройти на Закарпатті, Львівщині й у Волинській області. На решті території – сонячно і без опадів.
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Загалом 18 березня в Україні – найтепліший день із найближчої перспективи, передає український синоптик Наталка Діденко. Так, за її словами, найтепліше буде на Вінниччині та Буковині: там очікується +17...+22 градуси.
На Сході тепло буде скромнішим, +7...+11 градусів. Львівщина накине курточки, 6 – 10 градусів тепла. Холоднішими будуть також території, які омиваються ще холодними морями,
– додає експертка.
Вона додає, що у північних і центральних регіонах ще можливі пориви вітру. Загалом, по всій території України дмухатиме південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Сонячною та теплою буде погода у столиці: +14...+16 градусів. Проте у Києві теж можливий поривчастий вітер.
Прогноз погоди на понеділок, 18 березня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +11…+13
Рівне – +12…+14
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +11…+13
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на 18 березня від Укргідрометцентру