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      Прогноз погоди на 18 березня: тиждень розпочнеться із сонця та впевненого "плюса"

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      Погода 18 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 18 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 18 березня, буде теплою та сонячною. Щоправда високі температурні позначки тішитимуть не всіх українців. У деяких західних і східних регіонах вони будуть на декілька поділок нижчими.

      Окрім того, невеликі дощі можуть пройти на Закарпатті, Львівщині й у Волинській області. На решті території – сонячно і без опадів. 

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      Загалом 18 березня в Україні – найтепліший день із найближчої перспективи, передає український синоптик Наталка Діденко. Так, за її словами, найтепліше буде на Вінниччині та Буковині: там очікується +17...+22 градуси.

      На Сході тепло буде скромнішим, +7...+11 градусів. Львівщина накине курточки, 6 – 10 градусів тепла. Холоднішими будуть також території, які омиваються ще холодними морями,
      – додає експертка.

      Вона додає, що у північних і центральних регіонах ще можливі пориви вітру. Загалом, по всій території України дмухатиме південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

      Сонячною та теплою буде погода у столиці: +14...+16 градусів. Проте у Києві теж можливий поривчастий вітер.

      Прогноз погоди на понеділок, 18 березня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +15…+17

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +10…+12

      Київ – +14…+16

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      Прогноз погоди на 18 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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