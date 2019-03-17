Прогноз погоди на 18 березня: тиждень розпочнеться із сонця та впевненого "плюса"

Погода в Україні у понеділок, 18 березня, буде теплою та сонячною. Щоправда високі температурні позначки тішитимуть не всіх українців. У деяких західних і східних регіонах вони будуть на декілька поділок нижчими.

Окрім того, невеликі дощі можуть пройти на Закарпатті, Львівщині й у Волинській області. На решті території – сонячно і без опадів.

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Загалом 18 березня в Україні – найтепліший день із найближчої перспективи, передає український синоптик Наталка Діденко. Так, за її словами, найтепліше буде на Вінниччині та Буковині: там очікується +17...+22 градуси.

На Сході тепло буде скромнішим, +7...+11 градусів. Львівщина накине курточки, 6 – 10 градусів тепла. Холоднішими будуть також території, які омиваються ще холодними морями,

– додає експертка.

Вона додає, що у північних і центральних регіонах ще можливі пориви вітру. Загалом, по всій території України дмухатиме південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Сонячною та теплою буде погода у столиці: +14...+16 градусів. Проте у Києві теж можливий поривчастий вітер.

Прогноз погоди на понеділок, 18 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +11…+13

Рівне – +12…+14

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на 18 березня від Укргідрометцентру