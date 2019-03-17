Вовки можуть товаришувати з людьми, як собаки, але не хочуть, – дослідження

Собаки слідують за лідером, а вовки ведуть за собою. Проте і ті, й інші можуть співпрацювати та товаришувати з людиною.

Вчені вивчали поведінку дитинчат вовків і собак, які народилися поруч із людьми, мовиться в дослідженні, опублікованому у виданні Scientific Reports.

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Вчені з’ясували, що собаки схильні жити з людиною в товариських стосунках. Вовки ж ставляться до сусідів насторожено, але поступово схиляються до лояльності.

В науковому центрі у Відні живуть сірі вовки. В ході їх вивчення з'ясувалося, що вовки можуть співпрацювати з тренерами-людьми не гірше від собак. У перших і других була однакова мета – тягнути лоток з їжею на себе. Але вовки намагалися застосовувати і свою тактику. Наприклад, відбирали мотузку у людини. Собаки так не робили.

Це показує, що, вовки схильні бути ініціаторами дій і беруть на себе ініціативу, собаки ж частіше чекають і дивляться, що робить людина, слідуючи її поведінці,

– розповів Фредерік Ранзі з Інституту Конрада Лоренца.

Процес одомашнення вовків почався приблизно 30 тисяч років тому. Тоді тварини почали наближатися до околиць людських таборів у пошуках їжі. Надалі вовків приручали. Вони селективно розмножувалися. Поведінка і гени вовків у результаті повільно змінювалися і "перетворилися" на нинішніх собак – доброзичливих, але менш незалежних.