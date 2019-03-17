08:45
17 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Вовки можуть товаришувати з людьми, як собаки, але не хочуть, – дослідження

      1360 Читать новость на русском
      Вовки можуть товаришувати з людьми, як собаки, але не хочуть, – дослідження
      Вовки можуть товаришувати з людьми, як собаки, але не хочуть, – дослідження / Фото з відкритих джерел

      Собаки слідують за лідером, а вовки ведуть за собою. Проте і ті, й інші можуть співпрацювати та товаришувати з людиною.

      Вчені вивчали поведінку дитинчат вовків і собак, які народилися поруч із людьми, мовиться в дослідженні, опублікованому у виданні Scientific Reports.

      Читайте також: У Непалі бродячий пес приєднався до експедиції і підкорив вершину у понад 7 тисяч метрів: фото

      Вчені з’ясували, що собаки схильні жити з людиною в товариських стосунках. Вовки ж ставляться до сусідів насторожено, але поступово схиляються до лояльності.

      В науковому центрі у Відні живуть сірі вовки. В ході їх вивчення з'ясувалося, що вовки можуть співпрацювати з тренерами-людьми не гірше від собак. У перших і других була однакова мета – тягнути лоток з їжею на себе. Але вовки намагалися застосовувати і свою тактику. Наприклад, відбирали мотузку у людини. Собаки так не робили.

      Це показує, що, вовки схильні бути ініціаторами дій і беруть на себе ініціативу, собаки ж частіше чекають і дивляться, що робить людина, слідуючи її поведінці,
      – розповів Фредерік Ранзі з Інституту Конрада Лоренца.

      Процес одомашнення вовків почався приблизно 30 тисяч років тому. Тоді тварини почали наближатися до околиць людських таборів у пошуках їжі. Надалі вовків приручали. Вони селективно розмножувалися. Поведінка і гени вовків у результаті повільно змінювалися і "перетворилися" на нинішніх собак – доброзичливих, але менш незалежних.

      blog_ava
      Заарештували головного підозрюваного у теракті в Новій Зеландії
      сьогодні
      602
      Теги: Світ тварин дослідження
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як обрізати руки казнокрадам?
      сьогодні , 08:41 Як обрізати руки казнокрадам?
      Артем Овдієнко 12
      Головні новини 16 березня: багатотисячний мітинг на Майдані та закидані "поросятами" поліцейські
      16 березня , 22:05 Головні новини 16 березня: багатотисячний мітинг на Майдані та закидані "поросятами" поліцейські
      4616
      Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      16 березня , 21:01 Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      17210
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      16 березня , 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 3697
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      16 березня , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 6579
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук