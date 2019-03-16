Собака-приблуда на прізвисько Мера у Непалі приєдналася до групи людей, які піднімалися на вершину Барунце. Так, без сторонньої допомоги, вештаючись за людьми, собака підкорила гору висотою 7 129 метрів.

Мера піднімалася на гору протягом 3 тижнів разом із експедицією під керівництвом Дена Варговськи з Сієтла. Так, Варговськи і його команда на висоті близько 5 тисяч метрів з подивом помітили, що за ними йде бродячий пес, передає BBC.

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Саме Варговськи назвав собаку Мерою – на честь першої гори, яку тварина подолала разом із експедицією. Відтоді чоловік і собака стали фактично нерозлучними. Уночі американський альпініст залишав Меру у своєму наметі, аби вона могла зігрітися.



Мера ночувала у наметі керівника експедиції – американця Дена Варговськи

Бродяча собака вразила команду своїми здібностями до сходження на вершину. Допомога їй знадобилася лише наприкінці підйому.



Допомога у підкоренні вершини знадобилась собаці лише наприкінці підйому

За словами досвідчених альпіністів, вони ніколи не бачили собаку, яка б дійшла до вершини.



Собака піднялася на вершину висотою 7 159 метрів

Після успішного спуску керівник базового табору експедиції взяв собаку собі.



Мера разом із експедицією