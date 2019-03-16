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      У Непалі бродячий пес приєднався до експедиції і підкорив вершину у понад 7 тисяч метрів: фото

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      Мера під час сходження
      Мера під час сходження

      Собака-приблуда на прізвисько Мера у Непалі приєдналася до групи людей, які піднімалися на вершину Барунце. Так, без сторонньої допомоги, вештаючись за людьми, собака підкорила гору висотою 7 129 метрів.

      Мера піднімалася на гору протягом 3 тижнів разом із експедицією під керівництвом Дена Варговськи з Сієтла. Так, Варговськи і його команда на висоті близько 5 тисяч метрів з подивом помітили, що за ними йде бродячий пес, передає BBC.

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      Саме Варговськи назвав собаку Мерою – на честь першої гори, яку тварина подолала разом із експедицією. Відтоді чоловік і собака стали фактично нерозлучними. Уночі американський альпініст залишав Меру у своєму наметі, аби вона могла зігрітися.


      Мера ночувала у наметі керівника експедиції – американця Дена Варговськи

      Бродяча собака вразила команду своїми здібностями до сходження на вершину. Допомога їй знадобилася лише наприкінці підйому.


      Допомога у підкоренні вершини знадобилась собаці лише наприкінці підйому

      За словами досвідчених альпіністів, вони ніколи не бачили собаку, яка б дійшла до вершини.

      собака Непал гори Гімалаї
      Собака піднялася на вершину висотою 7 159 метрів

      Після успішного спуску керівник базового табору експедиції взяв собаку собі.


      Мера разом із експедицією

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      Теги: Курйозні новини Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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