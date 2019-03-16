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      В Непале бродячий пес присоединился к экспедиции и покорил вершину в более 7 тысяч метров: фото

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      Мэра во время восхождения
      Мэра во время восхождения

      Бездомная собака по кличке Мэра в Непале присоединилась к группе людей, которые поднимались на вершину Барунце. Да, без посторонней помощи, следуя за людьми, собака покорила гору высотой 7129 метров.

      Мэра поднималась на гору в течение 3 недель вместе с экспедицией под руководством Дэна Варговськы из Сиэтла. Да, Варговськы и его команда на высоте около 5 тысяч метров с удивлением заметили, что за ними идет бродячий пес, передает BBC.

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      Именно Варговськы назвал собаку Мэра – в честь первой горы, которую животное преодолело вместе с экспедицией. С тех пор мужчина и собака стали фактически неразлучны. Ночью американский альпинист оставлял Мэру в своей палатке, чтобы она могла согреться.


      Мэра ночевала в палатке руководителя экспедиции – американца Дэна Варговськы

      Бродячая собака поразила команду своими способностями к восхождению на вершину. Помощь ей понадобилась лишь в конце подъема.


      Помощь в покорении вершины понадобилась собаке только в конце подъема

      По словам опытных альпинистов, они никогда не видели собаку, которая дошла бы до вершины.

      собака Непал гори Гімалаї
      Собака поднялась на вершину высотой 7159 метров

      После успешного спуска руководитель базового лагеря экспедиции взял собаку себе.


      Мэра вместе с экспедицией

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      Теги: Курьезные новости Мир животных
      Источник: 24 Канал
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