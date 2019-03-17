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      Волки могут дружить с людьми, как собаки, но не хотят, – исследование

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      Волки могут дружить с людьми, как собаки, но не хотят, – исследование
      Волки могут дружить с людьми, как собаки, но не хотят, – исследование / Фото из открытых источников

      Собаки следуют за лидером, а волки ведут за собой. Однако и те, и другие могут сотрудничать и дружить с человеком.

      Ученые изучали поведение детенышей волков и собак, родившихся рядом с людьми, говорится в исследовании, опубликованном в издании Scientific Reports.

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      Ученые выяснили, что собаки склонны жить с человеком в товарищеских отношениях. Волки же относятся к соседям настороженно, но постепенно склоняются к лояльности.

      В научном центре в Вене живут серые волки. В ходе их изучения выяснилось, что волки могут сотрудничать с тренерами-людьми не хуже собак. У первых и вторых была одинаковая цель – тянуть лоток с едой на себя. Но волки пытались применять и свою тактику. Например, отбирали веревку у человека. Собаки так не делали.

      Это показывает, что волки склонны быть инициаторами действий и берут на себя инициативу, собаки же чаще ждут и смотрят, что делает человек, следуя его поведению,
      – рассказал Фредерик Ранге из Института Конрада Лоренца.

      Процесс одомашнивания волков начался примерно 30 тысяч лет назад. Тогда животные начали приближаться к окраинам человеческих лагерей в поисках пищи. В дальнейшем волков приручали. Они селективно размножались. Поведение и гены волков в итоге медленно менялись и "превратились" в нынешних собак – дружелюбных, но менее независимых.

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      Теги: Мир животных исследования
      Источник: 24 Канал
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