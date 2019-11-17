Прогноз погоды на 18 ноября: станет холоднее, но не везде

Погода в Украине в понедельник, 18 ноября, будет сухой, но облачной. На Западе будет теплее всего – температура воздуха там будет колебаться в границах +7 до +13 градусов.

На Закарпатье столбики термометров поднимутся даже до +14...+16, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Зато на Востоке воздух прогреется всего до +9 градусов, ночью же возможен ноль или даже маленький минус. Осадков синоптики не обещают, однако по всей территорий Украины будет умеренная облачность.

В Киеве в понедельник, 18 ноября, столбик термометра будет показывать всего +5...+7, однако дождя не будет.

Прогноз погоды на понедельник, 18 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +7...+9

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы – +5...+7

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +7...+9

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 18 ноября от Укргидрометцентра