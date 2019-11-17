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      Прогноз погоды на 18 ноября: станет холоднее, но не везде

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      Прогноз погоды на 18 ноября / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 18 ноября, будет сухой, но облачной. На Западе будет теплее всего – температура воздуха там будет колебаться в границах +7 до +13 градусов.

      На Закарпатье столбики термометров поднимутся даже до +14...+16, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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      Зато на Востоке воздух прогреется всего до +9 градусов, ночью же возможен ноль или даже маленький минус. Осадков синоптики не обещают, однако по всей территорий Украины будет умеренная облачность.

      В Киеве в понедельник, 18 ноября, столбик термометра будет показывать всего +5...+7, однако дождя не будет.

      via GIPHY

      Прогноз погоды на понедельник, 18 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +7...+9

      Винница – +6...+8

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +9...+11

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – +5...+7

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +7...+9

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +5...+7

      Киев – +5...+7

      Прогноз погоди
      Прогноз погоды на 18 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Погода
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