Прогноз погоды на 18 ноября: станет холоднее, но не везде
Погода в Украине в понедельник, 18 ноября, будет сухой, но облачной. На Западе будет теплее всего – температура воздуха там будет колебаться в границах +7 до +13 градусов.
На Закарпатье столбики термометров поднимутся даже до +14...+16, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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Зато на Востоке воздух прогреется всего до +9 градусов, ночью же возможен ноль или даже маленький минус. Осадков синоптики не обещают, однако по всей территорий Украины будет умеренная облачность.
В Киеве в понедельник, 18 ноября, столбик термометра будет показывать всего +5...+7, однако дождя не будет.
Прогноз погоды на понедельник, 18 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +7...+9
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Сумы – +5...+7
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +7...+9
Харьков – +5...+7
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на 18 ноября от Укргидрометцентра