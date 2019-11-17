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      Прогноз погоди на 18 листопада: стане холодніше, але не всюди

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      Прогноз погоди на 18 листопада / Ілюстративне фото

      Погода в Україні в понеділок, 18 листопада, буде сухою, але хмарною. На Заході буде найтепліше – температура повітря там коливатиметься у межах +7 до +13 градусів.

      На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться навіть до +14...+16, про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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      Натомість на Сході повітря прогріється лише до +9 градусів, вночі ж можливий нуль або навіть маленький мінус. Опадів синоптики не обіцяють, однак по всій територій України буде помірна хмарність.

      У Києві в понеділок, 18 листопада, стовпчик термометра показуватиме лише +5+7, однак дощу не буде.

      via GIPHY

      Прогноз погоди на понеділок, 18 листопада, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +5…+7

      Київ – +5…+7

      Прогноз погоди
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Погода
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