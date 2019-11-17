Прогноз погоди на 18 листопада: стане холодніше, але не всюди
Погода в Україні в понеділок, 18 листопада, буде сухою, але хмарною. На Заході буде найтепліше – температура повітря там коливатиметься у межах +7 до +13 градусів.
На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться навіть до +14...+16, про це свідчать дані Укргідрометцентру.
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Натомість на Сході повітря прогріється лише до +9 градусів, вночі ж можливий нуль або навіть маленький мінус. Опадів синоптики не обіцяють, однак по всій територій України буде помірна хмарність.
У Києві в понеділок, 18 листопада, стовпчик термометра показуватиме лише +5+7, однак дощу не буде.
Прогноз погоди на понеділок, 18 листопада, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +7…+9
Вінниця – +6…+8
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+8
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +7…+9
Харків – +5…+7
Київ – +5…+7
Прогноз погоди від Укргідрометцентру