Прогноз погоди на 18 листопада: стане холодніше, але не всюди

Погода в Україні в понеділок, 18 листопада, буде сухою, але хмарною. На Заході буде найтепліше – температура повітря там коливатиметься у межах +7 до +13 градусів.

На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться навіть до +14...+16, про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Натомість на Сході повітря прогріється лише до +9 градусів, вночі ж можливий нуль або навіть маленький мінус. Опадів синоптики не обіцяють, однак по всій територій України буде помірна хмарність.

У Києві в понеділок, 18 листопада, стовпчик термометра показуватиме лише +5+7, однак дощу не буде.

Прогноз погоди на понеділок, 18 листопада, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +7…+9

Вінниця – +6…+8

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+8

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +7…+9

Харків – +5…+7

Київ – +5…+7



Прогноз погоди від Укргідрометцентру