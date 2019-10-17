Прогноз погоды на 18 октября: в Украине тепло, как на севере Африки

Погода в Украине в пятницу, 18 октября, будет снова сухой, солнечной и теплой. В целом Украина в этот день – одна из самых теплых стран Европы. И даже не холоднее, чем север Африки этого времени.

Температура – будет колебаться в пределах от +18 до +24.

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Дожди – маловероятны, зато будет много солнца и чистого синего неба.

Туманы – ночью и утром по всей Украине могут блуждать, ухудшая видимость метров до 300.

Ветер – южный, однако слабый.

В Киеве – все еще сухо, ясно и солнечно. Также и тепло до +20.

По возможности, держитесь ближе к водоемам – рекам или прудам. Идеально быть у моря. Потому что сухие листья, которые наакумулювали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать,

– советует украинский синоптикиня Наталья Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, в городах Украины:

Ужгород – +21…+23

Львов – +20…+22

Ивано-Франковск – +19…+21

Тернополь – +19…+21

Черновцы – +19…+21

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +18…+20

Ровно – +19…+21

Житомир – +19…+21

Винница – +19…+21

Одесса – +16…+18

Николаев – +19…+21

Херсон – +18…+20

Симферополь – +19…+21

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +19…+21

Чернигов – +18…+20

Сумы – +18…+20

Полтава – +19…+21

Днепр – +19…+21

Запорожье – +19…+21

Донецк – +18…+20

Луганск – +18…+20

Харьков – +19…+21

Киев – +19…+21



Прогноз погоды на 18 октября от Укргидрометцентра