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      Прогноз погоды на 18 октября: в Украине тепло, как на севере Африки

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      Погода 18 октября 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Какой будет погода в Украине 18 октября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине в пятницу, 18 октября, будет снова сухой, солнечной и теплой. В целом Украина в этот день – одна из самых теплых стран Европы. И даже не холоднее, чем север Африки этого времени.

      Температура – будет колебаться в пределах от +18 до +24.

      Это интересно: В Киеве зафиксировали самый теплый день за последние 134 года

      Дожди – маловероятны, зато будет много солнца и чистого синего неба.

      Туманы – ночью и утром по всей Украине могут блуждать, ухудшая видимость метров до 300.

      Ветер – южный, однако слабый.

      В Киеве – все еще сухо, ясно и солнечно. Также и тепло до +20.

      По возможности, держитесь ближе к водоемам – рекам или прудам. Идеально быть у моря. Потому что сухие листья, которые наакумулювали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать,
      – советует украинский синоптикиня Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +21…+23

      Львов – +20…+22

      Ивано-Франковск – +19…+21

      Тернополь – +19…+21

      Черновцы – +19…+21

      Хмельницкий – +19…+21

      Луцк – +18…+20

      Ровно – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Винница – +19…+21

      Одесса – +16…+18

      Николаев – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Симферополь – +19…+21

      Кропивницкий – +20…+22

      Черкассы – +19…+21

      Чернигов – +18…+20

      Сумы – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Днепр – +19…+21

      Запорожье – +19…+21

      Донецк – +18…+20

      Луганск – +18…+20

      Харьков – +19…+21

      Киев – +19…+21

      Погода
      Прогноз погоды на 18 октября от Укргидрометцентра

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Погода
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