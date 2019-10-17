Прогноз погоды на 18 октября: в Украине тепло, как на севере Африки
Погода в Украине в пятницу, 18 октября, будет снова сухой, солнечной и теплой. В целом Украина в этот день – одна из самых теплых стран Европы. И даже не холоднее, чем север Африки этого времени.
Температура – будет колебаться в пределах от +18 до +24.
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Дожди – маловероятны, зато будет много солнца и чистого синего неба.
Туманы – ночью и утром по всей Украине могут блуждать, ухудшая видимость метров до 300.
Ветер – южный, однако слабый.
В Киеве – все еще сухо, ясно и солнечно. Также и тепло до +20.
По возможности, держитесь ближе к водоемам – рекам или прудам. Идеально быть у моря. Потому что сухие листья, которые наакумулювали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать,
– советует украинский синоптикиня Наталья Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, в городах Украины:
Ужгород – +21…+23
Львов – +20…+22
Ивано-Франковск – +19…+21
Тернополь – +19…+21
Черновцы – +19…+21
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +18…+20
Ровно – +19…+21
Житомир – +19…+21
Винница – +19…+21
Одесса – +16…+18
Николаев – +19…+21
Херсон – +18…+20
Симферополь – +19…+21
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +19…+21
Чернигов – +18…+20
Сумы – +18…+20
Полтава – +19…+21
Днепр – +19…+21
Запорожье – +19…+21
Донецк – +18…+20
Луганск – +18…+20
Харьков – +19…+21
Киев – +19…+21
Прогноз погоды на 18 октября от Укргидрометцентра