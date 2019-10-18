Прогноз погоди на 18 жовтня: в Україні тепло, як на півночі Африки
Погода в Україні у п'ятницю, 18 жовтня, буде знову сухою, сонячною та теплою. Загалом Україна цього дня – одна з найтепліших країн Європи. І навіть не холодніша, ніж північ Африки цієї пори.
Температура – коливатиметься у межах від +18 до +24.
Цікавинка: У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки
Дощі – малоймовірні, натомість буде багато сонця і чистого синього неба.
Тумани – вночі та вранці по всій Україні можуть блукати, погіршуючи видимість метрів до 300.
Вітер – південний, однак слабкий.
У Києві – все ще сухо, ясно та сонячно. Також і тепло до +20.
За можливості, тримайтеся ближче до водойм – річок чи ставків. Ідеально бути коло моря. Бо сухе листя, яке наакумулювало всі шкідливі викиди за літо й половину осені, не дає нормально дихати,
– радить українська синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на п'ятницю, 18 жовтня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +18…+20
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +18…+20
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +18…+20
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на 18 жовтня від Укргідрометцентру