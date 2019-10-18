Прогноз погоди на 18 жовтня: в Україні тепло, як на півночі Африки

Погода в Україні у п'ятницю, 18 жовтня, буде знову сухою, сонячною та теплою. Загалом Україна цього дня – одна з найтепліших країн Європи. І навіть не холодніша, ніж північ Африки цієї пори.

Температура – коливатиметься у межах від +18 до +24. Цікавинка: У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки Дощі – малоймовірні, натомість буде багато сонця і чистого синього неба. Тумани – вночі та вранці по всій Україні можуть блукати, погіршуючи видимість метрів до 300. Вітер – південний, однак слабкий. У Києві – все ще сухо, ясно та сонячно. Також і тепло до +20. За можливості, тримайтеся ближче до водойм – річок чи ставків. Ідеально бути коло моря. Бо сухе листя, яке наакумулювало всі шкідливі викиди за літо й половину осені, не дає нормально дихати,

– радить українська синоптикиня Наталка Діденко. Прогноз погоди на п'ятницю, 18 жовтня, у містах України: Ужгород – +21…+23 Львів – +20…+22 Івано-Франківськ – +19…+21 Тернопіль – +19…+21 Чернівці – +19…+21 Хмельницький – +19…+21 Луцьк – +18…+20 Рівне – +19…+21 Житомир – +19…+21 Вінниця – +19…+21 Одеса – +16…+18 Миколаїв – +19…+21 Херсон – +18…+20 Сімферополь – +19…+21 Кропивницький – +20…+22 Черкаси – +19…+21 Чернігів – +18…+20 Суми – +18…+20 Полтава – +19…+21 Дніпро – +19…+21 Запоріжжя – +19…+21 Донецьк – +18…+20 Луганськ – +18…+20 Харків – +19…+21 Київ – +19…+21

Прогноз погоди на 18 жовтня від Укргідрометцентру