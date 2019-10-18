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      Прогноз погоди на 18 жовтня: в Україні тепло, як на півночі Африки

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      Погода 18 жовтня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода в Україні 18 жовтня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у п'ятницю, 18 жовтня, буде знову сухою, сонячною та теплою. Загалом Україна цього дня – одна з найтепліших країн Європи. І навіть не холодніша, ніж північ Африки цієї пори.

      Температура – коливатиметься у межах від +18 до +24.

      Цікавинка: У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки

      Дощі – малоймовірні, натомість буде багато сонця і чистого синього неба.

      Тумани – вночі та вранці по всій Україні можуть блукати, погіршуючи видимість метрів до 300.

      Вітер – південний, однак слабкий.

      У Києві – все ще сухо, ясно та сонячно. Також і тепло до +20.

      За можливості, тримайтеся ближче до водойм – річок чи ставків. Ідеально бути коло моря. Бо сухе листя, яке наакумулювало всі шкідливі викиди за літо й половину осені, не дає нормально дихати,
      – радить українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 18 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +18…+20

      Суми – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +19…+21

      Київ – +19…+21

      Погода
      Прогноз погоди на 18 жовтня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Погода
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