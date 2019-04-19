Прогноз погоды на 19 апреля: весна возвращается, но местами обещают заморозки

Погода в Украине в пятницу, 19 апреля, будет почти по-весеннему теплой и солнечной. Немного меньше повезет жителям восточных областей – синоптики предупреждают о заморозках.

Дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, на остальной территории – сухо, сообщает "Укргидрометцентр".

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Ночью столбик термометра почти не покажет зимних отметок – будет держаться в районе 1-6 градусов тепла. На Закарпатье синоптики обещают даже до +20 градусов.

Немного поморозит только на Востоке – в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях воздух ночью охладится до -3 градусов.

В Киеве в пятницу, 19 апреля, небольшой дождь. Температура ночью – 4-6 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 12-14 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +11...+13

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +12...+14

Сумы – +10... +12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, от Укргидрометцентра