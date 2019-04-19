Прогноз погоды на 19 апреля: весна возвращается, но местами обещают заморозки
Погода в Украине в пятницу, 19 апреля, будет почти по-весеннему теплой и солнечной. Немного меньше повезет жителям восточных областей – синоптики предупреждают о заморозках.
Дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, на остальной территории – сухо, сообщает "Укргидрометцентр".
Читайте также: Погода на Еврейские кучки 2019: прогноз в Украине
Ночью столбик термометра почти не покажет зимних отметок – будет держаться в районе 1-6 градусов тепла. На Закарпатье синоптики обещают даже до +20 градусов.
Немного поморозит только на Востоке – в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях воздух ночью охладится до -3 градусов.
В Киеве в пятницу, 19 апреля, небольшой дождь. Температура ночью – 4-6 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 12-14 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +13...+15
Винница – +11...+13
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +12...+14
Сумы – +10... +12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, от Укргидрометцентра