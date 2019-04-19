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      Прогноз погоды на 19 апреля: весна возвращается, но местами обещают заморозки

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      Погода 19 апреля 2019 Украина - почти весна, местами заморозки
      Прогноз погоды на 19 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 19 апреля, будет почти по-весеннему теплой и солнечной. Немного меньше повезет жителям восточных областей – синоптики предупреждают о заморозках.

      Дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, на остальной территории – сухо, сообщает "Укргидрометцентр".

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      Ночью столбик термометра почти не покажет зимних отметок – будет держаться в районе 1-6 градусов тепла. На Закарпатье синоптики обещают даже до +20 градусов.

      Немного поморозит только на Востоке – в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях воздух ночью охладится до -3 градусов.

      В Киеве в пятницу, 19 апреля, небольшой дождь. Температура ночью – 4-6 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 12-14 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +14...+16

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +13...+15

      Винница – +11...+13

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – +10... +12

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +10...+12

      Киев – +12...+14


      Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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