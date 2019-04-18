Прогноз погоди на 19 квітня: весна повертається, але подекуди обіцяють заморозки

Погода в Україні у п'ятницю, 19 квітня, буде майже по-весняному теплою та сонячною. Трохи менше пощастить жителям східних областей – синоптики попереджають про заморозки.

Дощитиме у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областя, на решті території – сухо, повідомляє "Укргідрометцентр".

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Вночі стовчик термометра майже не показуватиме зимових позначок – триматиметься у район 1-6 градусів тепла. На Закарпатті синоптики обіцяють навіть до 20 градусів.

Трохи поморозить лише на Сході – у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях повітря вночі охолодиться до -3 градусів.

У Києві в п'ятницю, 19 квітня, невеликий дощ. Температура вночі – 4-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра прогріється до 12-14 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 19 квітня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +13…+15

Вінниця – +11…+13

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +12…+14

Суми – +10…+12

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на п'ятницю, 19 квітня, від Укргідрометцентру