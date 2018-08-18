Прогноз погоды на 19 августа: почти по всей территории Украины пройдут периодические дожди
Погода в Украине 19 августа будет дождливая. Наибольшая вероятность периодических грозовых дождей и ливней – на Севере, Западе Украины и в Винницкой и Одесской областях.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинская синоптик Наталья Диденко.
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От Житомирщины через Киевскую, Черкасскую до Одесской области вытянулся небольшой атмосферный фронт. Пока вдоль этого фронта выпадают периодические дожди, вблизи Белой Церкви и Сквире гремят грозы. В летний день даже незначительный очаг неустойчивости атмосферы может развиться в сильный локальный грозовой ливень. Будьте внимательны и осведомленными,
– пишет Наталья Диденко.
В субботу и воскресенье существует наибольшая вероятность периодических дождей, гроз и ливней. В северных и западных регионах страны, а также в Винницкой и Одесской областях периодические дожди наиболее вероятны, а на остальной территории Украины – сухо и жарко. Температура воздуха будет достигать +30 ... + 35 градусов.
На Западе средняя температура воздуха составит – +24 ... + 30 на Востоке - +27 ... + 32, на севере страны – 25 ... + 28, на Юге – 28 ... + 34, а в центральной части – 25 ... + 30. Средняя скорость ветра по Украине 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 19 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – 25 ... + 27
Ивано-Франковск – +24 .... + 26
Тернополь – 25 ... + 27
Черновцы – 25 ... + 27
Хмельницкий – 25 ... + 27
Луцк – 25 ... + 27
Ровно – 25 ... + 27
Житомир – 25 ... + 27
Винница – 25 ... + 27
Одесса – 28 ... + 30
Николаев – 32 ... + 34
Херсон – 32 ... + 34
Симферополь – +30 ... + 32
Кропивницкий – 28 ... + 30
Черкассы – +26 ... + 28
Чернигов – +26 ... + 28
Сумы – +26 ... + 28
Полтава – +27 ... + 29
Днепр – +29 ... + 31
Запорожье – +30 ... + 32
Донецк – +29 ... + 31
Луганск – +27 ... + 29
Харьков – +27 ... + 29
Киев – 25 ... + 27
Погода в Украине на воскресенье, 19 августа, от Укргидрометцентра