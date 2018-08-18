Прогноз погоды на 19 августа: почти по всей территории Украины пройдут периодические дожди

Погода в Украине 19 августа будет дождливая. Наибольшая вероятность периодических грозовых дождей и ливней – на Севере, Западе Украины и в Винницкой и Одесской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинская синоптик Наталья Диденко.

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От Житомирщины через Киевскую, Черкасскую до Одесской области вытянулся небольшой атмосферный фронт. Пока вдоль этого фронта выпадают периодические дожди, вблизи Белой Церкви и Сквире гремят грозы. В летний день даже незначительный очаг неустойчивости атмосферы может развиться в сильный локальный грозовой ливень. Будьте внимательны и осведомленными,

– пишет Наталья Диденко.

В субботу и воскресенье существует наибольшая вероятность периодических дождей, гроз и ливней. В северных и западных регионах страны, а также в Винницкой и Одесской областях периодические дожди наиболее вероятны, а на остальной территории Украины – сухо и жарко. Температура воздуха будет достигать +30 ... + 35 градусов.

На Западе средняя температура воздуха составит – +24 ... + 30 на Востоке - +27 ... + 32, на севере страны – 25 ... + 28, на Юге – 28 ... + 34, а в центральной части – 25 ... + 30. Средняя скорость ветра по Украине 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 19 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – 25 ... + 27

Ивано-Франковск – +24 .... + 26

Тернополь – 25 ... + 27

Черновцы – 25 ... + 27

Хмельницкий – 25 ... + 27

Луцк – 25 ... + 27

Ровно – 25 ... + 27

Житомир – 25 ... + 27

Винница – 25 ... + 27

Одесса – 28 ... + 30

Николаев – 32 ... + 34

Херсон – 32 ... + 34

Симферополь – +30 ... + 32

Кропивницкий – 28 ... + 30

Черкассы – +26 ... + 28

Чернигов – +26 ... + 28

Сумы – +26 ... + 28

Полтава – +27 ... + 29

Днепр – +29 ... + 31

Запорожье – +30 ... + 32

Донецк – +29 ... + 31

Луганск – +27 ... + 29

Харьков – +27 ... + 29

Киев – 25 ... + 27

Погода в Украине на воскресенье, 19 августа, от Укргидрометцентра