Прогноз погоди на 19 серпня: майже по всій території України пройдуть періодичні дощі

Погода в Україні 19 серпня буде дощова. Найбільша ймовірність періодичних грозових дощів та злив – на Півночі, Заході України та на Вінниччині й Одещині.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Від Житомирщини через Київщину, Черкащину аж до Одещини витягнувся невеликий атмосферний фронт. Поки що вздовж цього фронту випадають періодичні дощики, поблизу Білої Церкви та Сквири гримлять грози. У літній день навіть незначний осередок нестійкості атмосфери може розвинутися у сильну локальну грозову зливу. Будьте уважними та обізнаними,

– пише Наталка Діденко.

У суботу та неділю існує найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз та злив. У північних та західних регіонах країни, а також на Вінниччині та Одещині періодичні дощі найбільш імовірні, а на решті території України – сухо та спекотно. Температура повітря сягатиме +30...+35 градусів.

На Заході середня температура повітря складе – +24...+30, на Сході – +27...+32, на Півночі країни – +25...+28, на Півдні – +28...+34, а в центральній частині – +25...+30. Середня швидкість вітру по Україні 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на неділю, 19 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24....+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +25...+27

Погода в Україні на неділю, 19 серпня, від Укргідрометцентру