15:46
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 18°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін показав росіянам "своє оте". Мистецтво вибору
Вєсті Кремля
22:00, 17 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, 17 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Прогноз погоди на 19 серпня: майже по всій території України пройдуть періодичні дощі

328 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 19 серпня
Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / Shehran Syed

Погода в Україні 19 серпня буде дощова. Найбільша ймовірність періодичних грозових дощів та злив – на Півночі, Заході України та на Вінниччині й Одещині.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Сильна злива затопила вулиці Рахова: фото і відео

Від Житомирщини через Київщину, Черкащину аж до Одещини витягнувся невеликий атмосферний фронт. Поки що вздовж цього фронту випадають періодичні дощики, поблизу Білої Церкви та Сквири гримлять грози. У літній день навіть незначний осередок нестійкості атмосфери може розвинутися у сильну локальну грозову зливу. Будьте уважними та обізнаними,
– пише Наталка Діденко.

У суботу та неділю існує найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз та злив. У північних та західних регіонах країни, а також на Вінниччині та Одещині періодичні дощі найбільш імовірні, а на решті території України – сухо та спекотно. Температура повітря сягатиме +30...+35 градусів.

На Заході середня температура повітря складе – +24...+30, на Сході – +27...+32, на Півночі країни – +25...+28, на Півдні – +28...+34, а в центральній частині – +25...+30. Середня швидкість вітру по Україні 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на неділю, 19 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24....+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +25...+27

погода в україні, погода в києві, погода 19 серпняПогода в Україні на неділю, 19 серпня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
сьогодні, 15:00 "До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
Олександра Дрік
Чому Кернес ніколи не сяде
сьогодні, 14:00 Чому Кернес ніколи не сяде
Тетяна Мартинюк
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сьогодні, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
сьогодні, 10:02 Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
Ірина Вихрущ
Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
сьогодні, 08:38 Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
"Шахтар" впевнено переміг "Янг Бойз" в Лізі чемпіонів
 26 липня 2016 , 23:39
Федецький може вийти в основі "Дармштадта" проти Коноплянки
 25 листопада 2016 , 15:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук