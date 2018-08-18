Прогноз погоди на 19 серпня: майже по всій території України пройдуть періодичні дощі
Погода в Україні 19 серпня буде дощова. Найбільша ймовірність періодичних грозових дощів та злив – на Півночі, Заході України та на Вінниччині й Одещині.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Від Житомирщини через Київщину, Черкащину аж до Одещини витягнувся невеликий атмосферний фронт. Поки що вздовж цього фронту випадають періодичні дощики, поблизу Білої Церкви та Сквири гримлять грози. У літній день навіть незначний осередок нестійкості атмосфери може розвинутися у сильну локальну грозову зливу. Будьте уважними та обізнаними,
– пише Наталка Діденко.
У суботу та неділю існує найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз та злив. У північних та західних регіонах країни, а також на Вінниччині та Одещині періодичні дощі найбільш імовірні, а на решті території України – сухо та спекотно. Температура повітря сягатиме +30...+35 градусів.
На Заході середня температура повітря складе – +24...+30, на Сході – +27...+32, на Півночі країни – +25...+28, на Півдні – +28...+34, а в центральній частині – +25...+30. Середня швидкість вітру по Україні 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на неділю, 19 серпня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24....+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +25...+27
Погода в Україні на неділю, 19 серпня, від Укргідрометцентру