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      Прогноз погоды на 19 августа: позднее украинское лето с температурой до +30

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      Погода 19 августа 2019 Украина – прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 19 августа / zastavki.com

      Погода в Украине в понедельник, 19 августа, будет жаркой. Дожди можно ожидать разве что на Востоке, на остальной же территории страны – сухо с температурой в пределах +25...+30.

      "Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: В Арктике зафиксировали температурный максимум

      Только на Востоке могут выпасть небольшие дожди.

      Ветер – слабый, тихий.

      Жара же будет нарастать. Почти во всей Украине будет +25...+30 градусов.

      В Киеве – без осадков, солнечно, в течение дня +26...+28 градусов.

      Предварительный прогноз для Киева на День Независимости 24-го августа: сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около +25 градусов,
      – сообщила Диденко.

      Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +28...+30

      Львов – +28...+30

      Ивано-Франковск – +28...+30

      Тернополь – +28...+30

      Черновцы – +26...+28

      Хмельницкий – +28...+30

      Луцк – +28...+30

      Ровно – +29...+31

      Житомир – +28...+30

      Винница – +28...+30

      Одесса – +27...+29

      Николаев – +28...+30

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +27...+29

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +27...+29

      Чернигов – +27...+29

      Сумы – +27...+29

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +27...+29

      Запорожье – +27...+29

      Донецк – +27...+29

      Луганск – +27...+29

      Харьков – +26...+28

      Киев – +27...+29

      Погода
      Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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