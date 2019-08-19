Прогноз погоды на 19 августа: позднее украинское лето с температурой до +30
Погода в Украине в понедельник, 19 августа, будет жаркой. Дожди можно ожидать разве что на Востоке, на остальной же территории страны – сухо с температурой в пределах +25...+30.
"Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Только на Востоке могут выпасть небольшие дожди.
Ветер – слабый, тихий.
Жара же будет нарастать. Почти во всей Украине будет +25...+30 градусов.
В Киеве – без осадков, солнечно, в течение дня +26...+28 градусов.
Предварительный прогноз для Киева на День Независимости 24-го августа: сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около +25 градусов,
– сообщила Диденко.
Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +28...+30
Ровно – +29...+31
Житомир – +28...+30
Винница – +28...+30
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +27...+29
Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, от Укргидрометцентра