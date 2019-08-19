Прогноз погоды на 19 августа: позднее украинское лето с температурой до +30

Погода в Украине в понедельник, 19 августа, будет жаркой. Дожди можно ожидать разве что на Востоке, на остальной же территории страны – сухо с температурой в пределах +25...+30.

"Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко. Читайте также: В Арктике зафиксировали температурный максимум Только на Востоке могут выпасть небольшие дожди. Ветер – слабый, тихий. Жара же будет нарастать. Почти во всей Украине будет +25...+30 градусов. В Киеве – без осадков, солнечно, в течение дня +26...+28 градусов. Предварительный прогноз для Киева на День Независимости 24-го августа: сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около +25 градусов,

– сообщила Диденко. Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в городах Украины: Ужгород – +28...+30 Львов – +28...+30 Ивано-Франковск – +28...+30 Тернополь – +28...+30 Черновцы – +26...+28 Хмельницкий – +28...+30 Луцк – +28...+30 Ровно – +29...+31 Житомир – +28...+30 Винница – +28...+30 Одесса – +27...+29 Николаев – +28...+30 Херсон – +27...+29 Симферополь – +27...+29 Кропивницкий – +27...+29 Черкассы – +27...+29 Чернигов – +27...+29 Сумы – +27...+29 Полтава – +26...+28 Днепр – +27...+29 Запорожье – +27...+29 Донецк – +27...+29 Луганск – +27...+29 Харьков – +26...+28 Киев – +27...+29

Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, от Укргидрометцентра