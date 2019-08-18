Прогноз погоди на 19 серпня: пізнє українське літо з температурою до +30
Погода в Україні у понеділок, 19 серпня, буде спекотною. Дощі очікувати можна хіба на Сході, на решті ж території країни – сухо з температурою у межах +25...+30.
"Україну оминатимуть циклони та атмосферні фронти, буде багато сонця, блакитного неба і білих пухнастих хмар", – пише український синоптик Наталка Діденко.
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Лише на Сході можуть випасти невеликі дощі.
Вітер – слабкий, тихий.
Спека ж наростатиме. Майже в усій Україні буде +25...+30 градусів.
У Києві – без опадів, сонячно, протягом дня +26...+28 градусів.
Попередній прогноз для Києва на День Незалежності 24-го серпня: суха сонячна погода з поривчастим вітром та температурою повітря близько +25 градусів,
– повідомила Діденко.
Прогноз погоди на понеділок, 19 серпня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +28…+30
Рівне – +29…+31
Житомир – +28…+30
Вінниця – +28…+30
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на понеділок, 19 серпня, від Укргідрометцентру