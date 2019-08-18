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      Прогноз погоди на 19 серпня: пізнє українське літо з температурою до +30

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      Погода 19 серпня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 19 серпня / zastavki.com

      Погода в Україні у понеділок, 19 серпня, буде спекотною. Дощі очікувати можна хіба на Сході, на решті ж території країни – сухо з температурою у межах +25...+30.

      "Україну оминатимуть циклони та атмосферні фронти, буде багато сонця, блакитного неба і білих пухнастих хмар", – пише український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: В Арктиці зафіксували температурний максимум

      Лише на Сході можуть випасти невеликі дощі.

      Вітер – слабкий, тихий.

      Спека ж наростатиме. Майже в усій Україні буде +25...+30 градусів.

      У Києві – без опадів, сонячно, протягом дня +26...+28 градусів.

      Попередній прогноз для Києва на День Незалежності 24-го серпня: суха сонячна погода з поривчастим вітром та температурою повітря близько +25 градусів,
      – повідомила Діденко.

      Прогноз погоди на понеділок, 19 серпня, у містах України:

      Ужгород – +28…+30

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +28…+30

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +28…+30

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +27…+29

      Суми – +27…+29

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +26…+28

      Київ – +27…+29

      Погода
      Прогноз погоди на понеділок, 19 серпня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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