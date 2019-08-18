Прогноз погоди на 19 серпня: пізнє українське літо з температурою до +30

Погода в Україні у понеділок, 19 серпня, буде спекотною. Дощі очікувати можна хіба на Сході, на решті ж території країни – сухо з температурою у межах +25...+30.

"Україну оминатимуть циклони та атмосферні фронти, буде багато сонця, блакитного неба і білих пухнастих хмар", – пише український синоптик Наталка Діденко. Читайте також: В Арктиці зафіксували температурний максимум Лише на Сході можуть випасти невеликі дощі. Вітер – слабкий, тихий. Спека ж наростатиме. Майже в усій Україні буде +25...+30 градусів. У Києві – без опадів, сонячно, протягом дня +26...+28 градусів. Попередній прогноз для Києва на День Незалежності 24-го серпня: суха сонячна погода з поривчастим вітром та температурою повітря близько +25 градусів,

– повідомила Діденко. Прогноз погоди на понеділок, 19 серпня, у містах України: Ужгород – +28…+30 Львів – +28…+30 Івано-Франківськ – +28…+30 Тернопіль – +28…+30 Чернівці – +26…+28 Хмельницький – +28…+30 Луцьк – +28…+30 Рівне – +29…+31 Житомир – +28…+30 Вінниця – +28…+30 Одеса – +27…+29 Миколаїв – +28…+30 Херсон – +27…+29 Сімферополь – +27…+29 Кропивницький – +27…+29 Черкаси – +27…+29 Чернігів – +27…+29 Суми – +27…+29 Полтава – +26…+28 Дніпро – +27…+29 Запоріжжя – +27…+29 Донецьк – +27…+29 Луганськ – +27…+29 Харків – +26…+28 Київ – +27…+29

Прогноз погоди на понеділок, 19 серпня, від Укргідрометцентру