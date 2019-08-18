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      В Арктиці зафіксували температурний максимум

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      Арктичний айсберг
      Арктичний айсберг / mitchj.info

      Вчені зафіксували рекордні 34,8 градуса за Цельсієм в одному з найбільш північних регіонів світу. Раніше значне потепління помітили на Алясці.

      Про різке потепління повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США, передає Gizmodo.

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      В управлінні повідомили, що температурний показник зафіксували ще 26 липня на шведському форпості Маркусвінс, що розташований на південній околиці Полярного кола. Дослідники зазначили, що липень 2019-го – найспекотніший за всю історію спостережень. 

      Своєю високою температурою також вразила Аляска. Як наслідок, неймовірна липнева спека спричинила танення льоду на 6-8 тижнів раніше звичайного, масову гибель лосося та лісові пожежі. Через різкі зміни в екології можуть постраждати жителі прибережних поселень. 

      Читайте про наслідки аномальної спеки в інших регіонах планети:
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      Теги: Арктика Екологія Новини США Погода
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