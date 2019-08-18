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      В Арктике зафиксировали температурный максимум

      492 Читати новину українською
      Арктический айсберг
      Арктический айсберг / mitchj.info

      Ученые зафиксировали рекордные 34,8 градуса по Цельсию в одном из самых северных регионов мира. Ранее значительное потепление заметили на Аляске.

      О резком потеплении сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, передает Gizmodo.

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      В управлении сообщили, что температурный показатель зафиксировали еще 26 июля на шведском форпосте Маркусвинс, что расположен на южной окраине Полярного круга. Исследователи отметили, что июль 2019-го – самый жаркий за всю историю наблюдений.

      Своей высокой температурой также поразила Аляска. Как следствие, невероятная июльская жара привела к таянию льда на 6-8 недель раньше обычного, массовой гибели лосося и лесным пожарам. Из-за резких перемен в экологии могут пострадать жители прибрежных поселений.

      читайте о последствиях аномальной жары в других регионах планеты:
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      Теги: Новости США Экология Погода Арктика
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