В Арктике зафиксировали температурный максимум

Ученые зафиксировали рекордные 34,8 градуса по Цельсию в одном из самых северных регионов мира. Ранее значительное потепление заметили на Аляске.

О резком потеплении сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, передает Gizmodo.

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В управлении сообщили, что температурный показатель зафиксировали еще 26 июля на шведском форпосте Маркусвинс, что расположен на южной окраине Полярного круга. Исследователи отметили, что июль 2019-го – самый жаркий за всю историю наблюдений.

Своей высокой температурой также поразила Аляска. Как следствие, невероятная июльская жара привела к таянию льда на 6-8 недель раньше обычного, массовой гибели лосося и лесным пожарам. Из-за резких перемен в экологии могут пострадать жители прибрежных поселений.