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      Масштабні пожежі у Греції: горить острів неподалік Афін, українське МЗС застерігає туристів

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      Пожежа на острові Евбея поблизу Афін
      Пожежа на острові Евбея поблизу Афін / Getty images

      У Греції вирують масштабні пожежі. Полум’я з новою силою охопило острів Евбея. Він розташований за 80 кілометрів від Афін.

      Евбея – другий за величиною острів після Криту, розташований в Егейському морі. Вогонь швидко поширюється його центральною частиною. До евакуації вже готують мешканців трьох сіл, передає Ekathimerini.

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      Так, влада вже евакуювала монастир Панагія Макрималліс. До гасіння пожежі на острові залучені 80 вогнеборців із 39 пожежними автомобілями. Скидати воду на охоплені полум’ям ділянки їм допомагає авіація у складі 4 літаків та 2 вертольотів.

      До речі! Пожежі на острові Евбея передувало масштабне займання поблизу Афін. Вогонь був такої сили, що висота язиків подекуди сягала 20 метрів. З пожежею борються 130 вогнеборців та навіть корабель ВМС Греції. Згоріло два будинки, проте інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. На цей момент пожежу ліквідували. Вихідними пожежі вирували на острові Елафонісос та у місті Марафон.

      Греція пожежі
      пожежа Греція
      Пожежа на острові Евбея, Греція/ фото Getty images

      Гасінню пожежі на Евбеї перешкоджає потужний вітер, що дме в районі та нерівна місцевість. Так, дим від пожеж на цьому острові вкриває частину Афін імлою.

      Важливо! Існує велика ймовірність виникнення пожеж у Греції й надалі. Синоптики передають, що в країні утримається дуже спекотна та вітряна погода. У країні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. У зв’язку з цим вітчизняне МЗС рекомендує громадянам України обмежити пересування деякими районами Греції, а також перебувати у можливій близькості до води.

       

      blog_ava
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      Теги: Греція Пожежа Відпочинок Надзвичайні ситуації
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