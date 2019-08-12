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      У Греції спалахнула масштабна пожежа: фото

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      Лісова пожежа біля Афін у Греції
      Лісова пожежа біля Афін у Греції / twitter.com/severeweatherEU

      Лісова пожежа сталася в східному передмісті Афін. Вранці полум’я вдалося взяти під контроль.

      Вогонь піднявся по схилах 1026-метрової гори Гімметус, яка відділяє передмістя Пеанія від основної частини міста, пише Ekathimerini.

      Нещодавно: Масштабна пожежа охопила Канари: горять тисячі гектарів лісу, триває евакуація

      Вогонь гасили 141 рятувальник та 46 пожежних автомобілів. Вранці до операції ще приєдналися 8 спеціалізованих вертольотів.

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      Вертольоти долучилися до операції/ Фото: Ekathimerini

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      Ліквідація пожежі у Греції/ Фото: Ekathimerini

      Один з пожежників розповів, що пожежа спалахнула у житловому секторі.

      Офіційно невідомо, скільки людей покинули свої домівки через пожежу. Оскільки вогонь спалахнув посеред ночі, то люди просто дзвонили у двері сусідів та тікали з будинків.

      Очевидці стверджують, що принаймні один будинок сильно пошкоджений. Збитки від пожежі оцінять лише після ліквідації полум’я.

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      Пошкоджений будинок після пожежі/ Фото: Ekathimerini

      Влада уже попередила, що існує ймовірність виникнення пожеж у Греції через високу температуру і вітер.

      Напередодні на півострові Халкідіки, що на півночі Греції, негода вбила щонайменше 6 людей, серед яких – 2 дітей. Сильні вітри, дощі та град раптово накрили популярний серед туристів регіон у ніч з 10 на 11 липня, більше 100 людей потрапили у лікарню.

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      Теги: Пожежа Греція Стихійні лиха Екологія
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