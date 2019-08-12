У Греції спалахнула масштабна пожежа: фото

Лісова пожежа сталася в східному передмісті Афін. Вранці полум’я вдалося взяти під контроль.

Вогонь піднявся по схилах 1026-метрової гори Гімметус, яка відділяє передмістя Пеанія від основної частини міста, пише Ekathimerini.

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Вогонь гасили 141 рятувальник та 46 пожежних автомобілів. Вранці до операції ще приєдналися 8 спеціалізованих вертольотів.



Вертольоти долучилися до операції/ Фото: Ekathimerini



Ліквідація пожежі у Греції/ Фото: Ekathimerini

Один з пожежників розповів, що пожежа спалахнула у житловому секторі.

Офіційно невідомо, скільки людей покинули свої домівки через пожежу. Оскільки вогонь спалахнув посеред ночі, то люди просто дзвонили у двері сусідів та тікали з будинків.

Очевидці стверджують, що принаймні один будинок сильно пошкоджений. Збитки від пожежі оцінять лише після ліквідації полум’я.



Пошкоджений будинок після пожежі/ Фото: Ekathimerini

Влада уже попередила, що існує ймовірність виникнення пожеж у Греції через високу температуру і вітер.

Напередодні на півострові Халкідіки, що на півночі Греції, негода вбила щонайменше 6 людей, серед яких – 2 дітей. Сильні вітри, дощі та град раптово накрили популярний серед туристів регіон у ніч з 10 на 11 липня, більше 100 людей потрапили у лікарню.

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