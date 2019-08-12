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      Пожежа у дитсадку в США забрала життя п'ятьох дітей: відео, фото

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      Пожежа у дитячому садку у США
      Пожежа у дитячому садку у США / Скріншот

      Внаслідок інциденту постраждала також власниця закладу і місцевий мешканець, який проживав неподалік. Пожежа сталася у місті Ері в американському штаті Пенсильванія.

      Про це повідомила газета AP з посиланням на заяву представників місцевої влади.

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      Зазначається, що загиблим дітям було від восьми місяців до семи років.

      Видання New York Times повідомляє, що двом хлопчикам вдалося врятуватися, коли будівлю охопив вогонь. Вони вистрибнули з вікна другого поверху, отримавши лише незначні травми.

      Жителька Даніка Скотт, яка проживала по сусідству зазначила, що діти були дуже сильно перелякані. Вона додала, що "дітям кричали, аби ті стрибали вниз".

      Жінка також додала, що побачила яскраве світло від полум'я зовні й одразу викликала рятувальників. Також вона зауважила, що "в будівлі було чутно чотири міні-вибухи".

      Спершу пожежникам вдалося врятувати дітей з вогню. Вони перебували у критичному стані однак згодом усі п'ятеро померли.

      Наразі на місці пожежі працюють рятувальники, які встановлюють причини займання. На відео наданому місцевою поліцією видно, що масштабна пожежа повністю зруйнувала будівлю дитячого садку.

      Дивіться відео наслідків масштабної пожежі:

       

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Жертви Пожежа Новини США
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