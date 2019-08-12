В результате инцидента пострадала также владелица заведения и местный житель, который проживал неподалеку. Пожар произошел в городе Эри в американском штате Пенсильвания.

Об этом сообщила газета AP со ссылкой на заявление представителей местных властей.

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Отмечается, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет.

Сейчас на месте пожара работают спасатели, которые устанавливают причины возгорания. На видео предоставленном местной полицией видно, что крупный пожар полностью разрушил здание детского сада.

Police: Pennsylvania daycare center fire kills 5 children https://t.co/tBkVLtRTia pic.twitter.com/srOCG8Zh3w — Jairo Rodriguez (@RealtorJairo) August 11, 2019

Смотрите видео последствий масштабного пожара: