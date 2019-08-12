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      Пожар в детском саду в США унес жизни пятерых детей: видео

      7 Читати новину українською
      Пожар в детском саду в США
      Пожар в детском саду в США / Скриншот

      В результате инцидента пострадала также владелица заведения и местный житель, который проживал неподалеку. Пожар произошел в городе Эри в американском штате Пенсильвания.

      Об этом сообщила газета AP со ссылкой на заявление представителей местных властей.

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      Отмечается, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет.

      Сейчас на месте пожара работают спасатели, которые устанавливают причины возгорания. На видео предоставленном местной полицией видно, что крупный пожар полностью разрушил здание детского сада.

      Смотрите видео последствий масштабного пожара:

       

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Пожар Новости США
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