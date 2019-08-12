В Греции вспыхнул масштабный пожар: фото

Лесной пожар произошел в восточном пригороде Афин. Утром пламя удалось взять под контроль.

Огонь поднялся по склонам 1026-метровой горы Гимметус, которая отделяет пригород Пеания от основной части города, пишет Ekathimerini.

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Огонь тушили 141 спасатель и 46 пожарных автомобилей. Утром к операции еще присоединились 8 специализированных вертолетов.



Вертолеты присоединились к операции/ Фото: Ekathimerini

Ликвидация пожара в Греции/ Фото: Ekathimerini

Один из пожарных рассказал, что пожар вспыхнул в жилом секторе.

Официально неизвестно, сколько людей покинули свои дома из-за пожара. Поскольку огонь вспыхнул посреди ночи, то люди просто звонили в дверь соседям и убегали из домов.

Очевидцы утверждают, что по крайней мере один дом сильно поврежден. Убытки от пожара оценят только после ликвидации пламени.



Поврежденный дом после пожара/ Фото: Ekathimerini

Власти уже предупредили, что существует вероятность возникновения пожаров в Греции из-за высокой температуры и ветра.

Накануне на полуострове Халкидики, что на севере Греции, непогода убила по меньшей мере 6 человек, среди которых – 2 детей. Сильные ветры, дожди и град внезапно накрыли популярный среди туристов регион в ночь с 10 на 11 июля, более 100 человек попали в больницу.

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