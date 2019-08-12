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      В Греции вспыхнул масштабный пожар: фото

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      Пожар в Греции 12 августа 2019 – фото лесного пожара
      Лесной пожар возле Афин в Греции / twitter.com/severeweatherEU

      Лесной пожар произошел в восточном пригороде Афин. Утром пламя удалось взять под контроль.

      Огонь поднялся по склонам 1026-метровой горы Гимметус, которая отделяет пригород Пеания от основной части города, пишет Ekathimerini.

      Недавно: Масштабный пожар охватил Канары: горят тысячи гектаров леса, идет эвакуация

      Огонь тушили 141 спасатель и 46 пожарных автомобилей. Утром к операции еще присоединились 8 специализированных вертолетов.

      пожежа ліс греція афіни
      Вертолеты присоединились к операции/ Фото: Ekathimerini

      греція пожежа вертольоти афіни

      Ликвидация пожара в Греции/ Фото: Ekathimerini

      Один из пожарных рассказал, что пожар вспыхнул в жилом секторе.

      Официально неизвестно, сколько людей покинули свои дома из-за пожара. Поскольку огонь вспыхнул посреди ночи, то люди просто звонили в дверь соседям и убегали из домов.

      Очевидцы утверждают, что по крайней мере один дом сильно поврежден. Убытки от пожара оценят только после ликвидации пламени.

      пожежа греція афіни ліс будинок пошкодження
      Поврежденный дом после пожара/ Фото: Ekathimerini

      Власти уже предупредили, что существует вероятность возникновения пожаров в Греции из-за высокой температуры и ветра.

      Накануне на полуострове Халкидики, что на севере Греции, непогода убила по меньшей мере 6 человек, среди которых – 2 детей. Сильные ветры, дожди и град внезапно накрыли популярный среди туристов регион в ночь с 10 на 11 июля, более 100 человек попали в больницу.

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      Теги: Экология Пожар Стихийный бедствия Греция
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