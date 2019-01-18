Прогноз погоды на 19 января: часть Украины охватят иорданские морозы, однако будет солнечно

Погода в Украине в субботу, 19 января, будет морозной во всех областях, кроме юга и части востока. По поводу осадков, то будет идти снег только на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. На остальной территории ожидается солнечная погода.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентре.

После пятничного теплого дня, 19 января в Украине начнется похолодание. Не стоит сразу включать все батареи и доставать вышедшую из моды толстую шубу, потому что снижение температуры воздуха будет постепенным. Днем – -1-5 градусов,

– одновременно сообщила в Facebook Наталья Диденко.

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В южной части Украины и на востоке побудет теплая погода: днем ​​0+5 градусов, в Крыму днем ​​ожидается до 9 градусов. В субботу вечером начнет холодать в Одесской области.

Погода в субботу в Киеве будет без осадков и, возможно, будет светить солнце. При этом в столице тоже похолодает: днем ​​– -2-4 градуса.

В дальнейшем похолодание по всей Украине усилится.

Прогноз погоды на субботу, 19 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -2...-4

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – 0...-2

Киев – -1...-3



Прогноз погоды на 19 января от Укргидрометцентра