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      Прогноз погоды на 19 января: часть Украины охватят иорданские морозы, однако будет солнечно

      13 Читати новину українською
      Погода 19 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 19 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 19 января, будет морозной во всех областях, кроме юга и части востока. По поводу осадков, то будет идти снег только на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. На остальной территории ожидается солнечная погода.

      Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентре.

      После пятничного теплого дня, 19 января в Украине начнется похолодание. Не стоит сразу включать все батареи и доставать вышедшую из моды толстую шубу, потому что снижение температуры воздуха будет постепенным. Днем – -1-5 градусов,
      – одновременно сообщила в Facebook Наталья Диденко.

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      В южной части Украины и на востоке побудет теплая погода: днем ​​0+5 градусов, в Крыму днем ​​ожидается до 9 градусов. В субботу вечером начнет холодать в Одесской области.

      Погода в субботу в Киеве будет без осадков и, возможно, будет светить солнце. При этом в столице тоже похолодает: днем ​​– -2-4 градуса.

      В дальнейшем похолодание по всей Украине усилится.

      Прогноз погоды на субботу, 19 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – -2...-4

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -1...-3

      Винница – -2...-4

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +3…+5

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -1...-3

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...-3

      Прогноз погоди Україна 10 січня субота
      Прогноз погоды на 19 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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