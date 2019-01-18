Прогноз погоды на 19 января: часть Украины охватят иорданские морозы, однако будет солнечно
Погода в Украине в субботу, 19 января, будет морозной во всех областях, кроме юга и части востока. По поводу осадков, то будет идти снег только на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. На остальной территории ожидается солнечная погода.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентре.
После пятничного теплого дня, 19 января в Украине начнется похолодание. Не стоит сразу включать все батареи и доставать вышедшую из моды толстую шубу, потому что снижение температуры воздуха будет постепенным. Днем – -1-5 градусов,
– одновременно сообщила в Facebook Наталья Диденко.
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В южной части Украины и на востоке побудет теплая погода: днем 0+5 градусов, в Крыму днем ожидается до 9 градусов. В субботу вечером начнет холодать в Одесской области.
Погода в субботу в Киеве будет без осадков и, возможно, будет светить солнце. При этом в столице тоже похолодает: днем – -2-4 градуса.
В дальнейшем похолодание по всей Украине усилится.
Прогноз погоды на субботу, 19 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – -2...-4
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – 0...-2
Киев – -1...-3