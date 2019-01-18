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      Прогноз погоди на 19 січня: частину України охоплять йорданські морози, проте буде сонячно

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      Погода 19 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 19 січня / Фото з вільних мереж

      Погода в Україні у суботу, 19 січня, буде морозяною у всіх областях, окрім півдня та частини сходу. Щодо опадів, то сніжитиме тільки на Донеччини, Луганщині та Харківщині. На решті території очікується сонячна погода.

      Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентрі.

      Після п'ятничного теплого дня, 19 січня в Україні розпочнеться похолодання. Не варто одразу вмикати усі батареї та діставати немодну товсту шубу, бо зниження температури повітря буде поступовим. Вдень – -1-5 градусів,
      – водночас повідомила у Facebook Наталка Діденко.

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      У південній частині України та на сході побуде тепла погода: вдень 0+5 градусів, у Криму вдень очікується до +9 градусів. У суботу ввечері почне холодати в Одеській області.

      Погода в суботу у Києві буде без опадів і, можливо, світитиме сонце. При цьому у столиці теж похолодає: вдень – -2-4 градуси.

      Надалі похолодання по всій Україні посилиться.

      Прогноз погоди на суботу, 19 січня, у містах України:

      Ужгород – -1...-3

      Львів – 0...-2

      Івано-Франківськ – -2...-4

      Тернопіль – -1...-3

      Чернівці – -2...-4

      Хмельницький – -2...-4

      Луцьк – -1...-3

      Рівне – -1...-3

      Житомир – -1...-3

      Вінниця – -2...-4

      Одеса – +1...+3

      Миколаїв – +1...+3

      Херсон – +2...+4

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1...-3

      Черкаси – -2...-4

      Чернігів – -2...-4

      Суми – -2...-4

      Полтава – -1...-3

      Дніпро – -1...-3

      Запоріжжя – +2...+4

      Донецьк – +2...+4

      Луганськ – +2...+4

      Харків – 0...-2

      Київ – -1...-3

      Прогноз погоди Україна 10 січня субота
      Прогноз погоди на 19 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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