Прогноз погоды на 19 января: Крещение будет с легким ночным морозом

Погода в Украине в воскресенье, 19 января, будет необычно теплой, как для Крещения. Почти во всех областях Украины будет сухо и уже без январского мороза, легкий возможен лишь ночью.

Мороз больше всего возможен ночью – столбик термометра может опуститься на несколько отметок ниже нуля, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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Температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Второй Сочельник и Крещение вырвутся из плена стереотипов и пройдут в ногу с современными климатическими трендами – морозы не будут трещать, щеки не будут румяниться, горки снегом не засыплет, от синоптиков временно отцепятся,

– пишет синоптик.

В Киеве в ночь на 19 января возможен небольшой минус – до 3 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться на близкой к нулю отметке.

Прогноз погоды на пятницу, 19 января, в городах Украины:

Ужгород – -5...+0

Львов – -3...+2

Ивано-Франковск – +4...+1

Тернополь – -3...-2

Черновцы – -3...0

Хмельницкий – -2...-1

Луцк – -4...+0

Ровно – -4...-1

Житомир – -2...-1

Винница – -2...-1

Одесса – 0...+3

Николаев – -3...+3

Херсон – -2...+4

Симферополь – -2...+2

Кропивницкий – -5...+2

Черкассы – -2...+1

Чернигов – -3...+1

Суммы – -3...+2

Полтава – -2...+3

Днепр – -4...+1

Запорожье – -3...+2

Донецк – +4...+3

Луганск – -2...+2

Харьков – -2...+2

Киев – -3...-1