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      Прогноз погоды на 19 января: Крещение будет с легким ночным морозом

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      Прогноз погоды на 19 января / vladtime.ru

      Погода в Украине в воскресенье, 19 января, будет необычно теплой, как для Крещения. Почти во всех областях Украины будет сухо и уже без январского мороза, легкий возможен лишь ночью.

      Мороз больше всего возможен ночью – столбик термометра может опуститься на несколько отметок ниже нуля, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

      Читайте также: Аномальная погода в Украине – причины и последствия самой теплой зимы десятилетия

      Температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

      Второй Сочельник и Крещение вырвутся из плена стереотипов и пройдут в ногу с современными климатическими трендами морозы не будут трещать, щеки не будут румяниться, горки снегом не засыплет, от синоптиков временно отцепятся,
      – пишет синоптик.

      В Киеве в ночь на 19 января возможен небольшой минус – до 3 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться на близкой к нулю отметке.

      Прогноз погоды на пятницу, 19 января, в городах Украины:

      Ужгород – -5...+0

      Львов – -3...+2

      Ивано-Франковск – +4...+1

      Тернополь – -3...-2

      Черновцы – -3...0

      Хмельницкий – -2...-1

      Луцк – -4...+0

      Ровно – -4...-1

      Житомир – -2...-1

      Винница – -2...-1

      Одесса – 0...+3

      Николаев – -3...+3

      Херсон – -2...+4

      Симферополь – -2...+2

      Кропивницкий – -5...+2

      Черкассы – -2...+1

      Чернигов – -3...+1

      Суммы – -3...+2

      Полтава – -2...+3

      Днепр – -4...+1

      Запорожье – -3...+2

      Донецк – +4...+3

      Луганск – -2...+2

      Харьков – -2...+2

      Киев – -3...-1

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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