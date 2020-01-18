Прогноз погоды на 19 января: Крещение будет с легким ночным морозом
Погода в Украине в воскресенье, 19 января, будет необычно теплой, как для Крещения. Почти во всех областях Украины будет сухо и уже без январского мороза, легкий возможен лишь ночью.
Мороз больше всего возможен ночью – столбик термометра может опуститься на несколько отметок ниже нуля, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Второй Сочельник и Крещение вырвутся из плена стереотипов и пройдут в ногу с современными климатическими трендами – морозы не будут трещать, щеки не будут румяниться, горки снегом не засыплет, от синоптиков временно отцепятся,
– пишет синоптик.
В Киеве в ночь на 19 января возможен небольшой минус – до 3 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться на близкой к нулю отметке.
Прогноз погоды на пятницу, 19 января, в городах Украины:
Ужгород – -5...+0
Львов – -3...+2
Ивано-Франковск – +4...+1
Тернополь – -3...-2
Черновцы – -3...0
Хмельницкий – -2...-1
Луцк – -4...+0
Ровно – -4...-1
Житомир – -2...-1
Винница – -2...-1
Одесса – 0...+3
Николаев – -3...+3
Херсон – -2...+4
Симферополь – -2...+2
Кропивницкий – -5...+2
Черкассы – -2...+1
Чернигов – -3...+1
Суммы – -3...+2
Полтава – -2...+3
Днепр – -4...+1
Запорожье – -3...+2
Донецк – +4...+3
Луганск – -2...+2
Харьков – -2...+2
Киев – -3...-1