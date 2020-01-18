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      Прогноз погоди на 19 січня: Водохреще буде з легким нічним морозом

      68 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 19 січня / unsplash

      Погода в Україні у неділю, 19 січня, буде незвично теплою, як для Водохреща. Майже у всіх областях України буде сухо і вже без січневого морозу, легенький можливий лише вночі.

      Мороз найбільше можливий вночі – стовпчик термометра може опуститися на кілька позначок нижче нуля, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Температура коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

      Другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами – морози не тріщатимуть, щоки не рум`янітимуть, гірки снігом не засипле, від синоптиків тимчасово відчепляться,
      – пише синоптик.

      У Києві в ніч на 19 січня можливий невеликий мінус – до 3 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься на близькій до нуля позначці.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 19 січня, у містах України:

      Ужгород – -5…+0

      Львів – -3…+2

      Івано-Франківськ – +4…+1

      Тернопіль – -3…-2

      Чернівці – -3…0

      Хмельницький – -2…-1

      Луцьк – -4…+0

      Рівне – -4…-1

      Житомир – -2…-1

      Вінниця – -2…-1

      Одеса – 0…+3

      Миколаїв – -3…+3

      Херсон – -2…+4

      Сімферополь – -2…+2

      Кропивницький – -5…+2

      Черкаси – -2…+1

      Чернігів – -3…+1

      Суми – -3…+2

      Полтава – -2…+3

      Дніпро – -4…+1

      Запоріжжя – -3…+2

      Донецьк – +4…+3

      Луганськ – -2…+2

      Харків – -2…+2

      Київ – -3...-1

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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