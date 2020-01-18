Прогноз погоди на 19 січня: Водохреще буде з легким нічним морозом
Погода в Україні у неділю, 19 січня, буде незвично теплою, як для Водохреща. Майже у всіх областях України буде сухо і вже без січневого морозу, легенький можливий лише вночі.
Мороз найбільше можливий вночі – стовпчик термометра може опуститися на кілька позначок нижче нуля, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Читайте також: Аномальна погода в Україні – причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя
Температура коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами – морози не тріщатимуть, щоки не рум`янітимуть, гірки снігом не засипле, від синоптиків тимчасово відчепляться,
– пише синоптик.
У Києві в ніч на 19 січня можливий невеликий мінус – до 3 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься на близькій до нуля позначці.
Прогноз погоди на п'ятницю, 19 січня, у містах України:
Ужгород – -5…+0
Львів – -3…+2
Івано-Франківськ – +4…+1
Тернопіль – -3…-2
Чернівці – -3…0
Хмельницький – -2…-1
Луцьк – -4…+0
Рівне – -4…-1
Житомир – -2…-1
Вінниця – -2…-1
Одеса – 0…+3
Миколаїв – -3…+3
Херсон – -2…+4
Сімферополь – -2…+2
Кропивницький – -5…+2
Черкаси – -2…+1
Чернігів – -3…+1
Суми – -3…+2
Полтава – -2…+3
Дніпро – -4…+1
Запоріжжя – -3…+2
Донецьк – +4…+3
Луганськ – -2…+2
Харків – -2…+2
Київ – -3...-1