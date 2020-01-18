Прогноз погоди на 19 січня: Водохреще буде з легким нічним морозом

Погода в Україні у неділю, 19 січня, буде незвично теплою, як для Водохреща. Майже у всіх областях України буде сухо і вже без січневого морозу, легенький можливий лише вночі.

Мороз найбільше можливий вночі – стовпчик термометра може опуститися на кілька позначок нижче нуля, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Температура коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами – морози не тріщатимуть, щоки не рум`янітимуть, гірки снігом не засипле, від синоптиків тимчасово відчепляться,

– пише синоптик.

У Києві в ніч на 19 січня можливий невеликий мінус – до 3 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься на близькій до нуля позначці.

Прогноз погоди на п'ятницю, 19 січня, у містах України:

Ужгород – -5…+0

Львів – -3…+2

Івано-Франківськ – +4…+1

Тернопіль – -3…-2

Чернівці – -3…0

Хмельницький – -2…-1

Луцьк – -4…+0

Рівне – -4…-1

Житомир – -2…-1

Вінниця – -2…-1

Одеса – 0…+3

Миколаїв – -3…+3

Херсон – -2…+4

Сімферополь – -2…+2

Кропивницький – -5…+2

Черкаси – -2…+1

Чернігів – -3…+1

Суми – -3…+2

Полтава – -2…+3

Дніпро – -4…+1

Запоріжжя – -3…+2

Донецьк – +4…+3

Луганськ – -2…+2

Харків – -2…+2

Київ – -3...-1