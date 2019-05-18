Прогноз погоды на 19 мая: везде тепло и сухо, а на Западе – дожди
Погода в Украине в воскресенье, 19 мая, будет по-летнему теплой и солнечной почти на всей территории Украины. Лишь в западных регионах возможны кратковременные ливни и грозы.
Температура воздуха в воскресенье, 19 мая, днем составит +21+28 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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На Юге и Востоке столбик термометра поднимется до +26+32 градусов.
В Крыму завтра вероятность кратковременного дождя с грозой. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха +25+28 градусов, во время дождя снижение до +20 градусов,
– отмечает Диденко.
В Киеве воскресенье пройдет без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +25+27 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 19 мая, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +22...+24
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +23...+25
Суммы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +23...+25
Прогноз погоды на воскресенье, 19 мая, от Укргидрометцентра
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