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      Прогноз погоды на 19 мая: везде тепло и сухо, а на Западе – дожди

      19 Читати новину українською
      Погода 19 мая 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 19 мая / tapeciarnia.pl

      Погода в Украине в воскресенье, 19 мая, будет по-летнему теплой и солнечной почти на всей территории Украины. Лишь в западных регионах возможны кратковременные ливни и грозы.

      Температура воздуха в воскресенье, 19 мая, днем ​​составит +21+28 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Смерч и наводнение наделали беды в Украине: фото и видео последствий непогоды

      На Юге и Востоке столбик термометра поднимется до +26+32 градусов.

      В Крыму завтра вероятность кратковременного дождя с грозой. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха +25+28 градусов, во время дождя снижение до +20 градусов,
      – отмечает Диденко.

      В Киеве воскресенье пройдет без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +25+27 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 19 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +23...+25

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +20...+22

      Тернополь – +21...+23

      Черновцы – +22...+24

      Хмельницкий – +22...+24

      Луцк – +22...+24

      Ровно – +22...+24

      Житомир – +23...+25

      Винница – +23...+25

      Одесса – +22...+24

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +26...+28

      Симферополь – +23...+25

      Кропивницкий – +25...+27

      Черкассы – +22...+24

      Чернигов – +23...+25

      Суммы – +22...+24

      Полтава – +23...+25

      Днепр – +25...+27

      Запорожье – +26...+28

      Донецк – +24...+26

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +23...+25

      Киев – +23...+25


      Прогноз погоды на воскресенье, 19 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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