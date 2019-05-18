Прогноз погоды на 19 мая: везде тепло и сухо, а на Западе – дожди

Погода в Украине в воскресенье, 19 мая, будет по-летнему теплой и солнечной почти на всей территории Украины. Лишь в западных регионах возможны кратковременные ливни и грозы.

Температура воздуха в воскресенье, 19 мая, днем ​​составит +21+28 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Читайте также: Смерч и наводнение наделали беды в Украине: фото и видео последствий непогоды На Юге и Востоке столбик термометра поднимется до +26+32 градусов. В Крыму завтра вероятность кратковременного дождя с грозой. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха +25+28 градусов, во время дождя снижение до +20 градусов,

– отмечает Диденко. В Киеве воскресенье пройдет без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +25+27 градусов. Прогноз погоды на воскресенье, 19 мая, в городах Украины: Ужгород – +23...+25 Львов – +21...+23 Ивано-Франковск – +20...+22 Тернополь – +21...+23 Черновцы – +22...+24 Хмельницкий – +22...+24 Луцк – +22...+24 Ровно – +22...+24 Житомир – +23...+25 Винница – +23...+25 Одесса – +22...+24 Николаев – +27...+29 Херсон – +26...+28 Симферополь – +23...+25 Кропивницкий – +25...+27 Черкассы – +22...+24 Чернигов – +23...+25 Суммы – +22...+24 Полтава – +23...+25 Днепр – +25...+27 Запорожье – +26...+28 Донецк – +24...+26 Луганск – +23...+25 Харьков – +23...+25 Киев – +23...+25

Прогноз погоды на воскресенье, 19 мая, от Укргидрометцентра