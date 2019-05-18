Прогноз погоди на 19 травня: всюди тепло і сухо, а на Заході – дощі
Погода в Україні у неділю, 19 травня, буде по-літньому теплою і сонячною майже на всій території України. Лише у західних регіонах можливі короткочасні зливи та грози.
Температура повітря у неділю, 19 травня, вдень становитиме +21+28 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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На Півдні та Сході стовпчик термометра підніметься до +26+32 градусів.
У Криму завтра є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря +25+28 градусів, під час дощу зниження до +20 градусів,
– зазначає Діденко.
У Києві неділя мине без опадів, температура повітря коливатиметься у межах +25+27 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 19 травня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +23…+25
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +23…+25
Прогноз погоди на неділю, 19 травня, від Укргідрометцентру