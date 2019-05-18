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      Прогноз погоди на 19 травня: всюди тепло і сухо, а на Заході – дощі

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      Погода 19 травня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 19 травня / unsplash.com

      Погода в Україні у неділю, 19 травня, буде по-літньому теплою і сонячною майже на всій території України. Лише у західних регіонах можливі короткочасні зливи та грози.

      Температура повітря у неділю, 19 травня, вдень становитиме +21+28 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Смерч та повінь наробили лиха в Україні: фото і відео наслідків негоди

      На Півдні та Сході стовпчик термометра підніметься до +26+32 градусів.

      У Криму завтра є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря +25+28 градусів, під час дощу зниження до +20 градусів,
      – зазначає Діденко.

      У Києві неділя мине без опадів, температура повітря коливатиметься у межах +25+27 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 19 травня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +22…+24

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +22…+24

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +23…+25


      Прогноз погоди на неділю, 19 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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