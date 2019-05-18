Прогноз погоди на 19 травня: всюди тепло і сухо, а на Заході – дощі

Погода в Україні у неділю, 19 травня, буде по-літньому теплою і сонячною майже на всій території України. Лише у західних регіонах можливі короткочасні зливи та грози.

Температура повітря у неділю, 19 травня, вдень становитиме +21+28 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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На Півдні та Сході стовпчик термометра підніметься до +26+32 градусів.

У Криму завтра є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря +25+28 градусів, під час дощу зниження до +20 градусів,

– зазначає Діденко.

У Києві неділя мине без опадів, температура повітря коливатиметься у межах +25+27 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 19 травня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на неділю, 19 травня, від Укргідрометцентру