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      Прогноз погоды на 19 ноября: дождь с мокрым снегом в большинстве областей

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      Прогноз погоды в Украине на 19 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / unsplash.com

      Погоду в Украине в понедельник, 19 ноября, будет определять холодный атмосферный фронт. Лишь в северных областях сухо и без осадков, в остальных регионах стоит готовиться к дождю с мокрым снегом.

      Как информирует Укргидрометцентр, в понедельник в северной части Украины и большинстве восточных областей сохранится холодный несколько сухой воздух, однако будет без осадков.

      Читайте также: Украину ждет резкое ухудшение погоды: синоптик назвала дату

      Над остальной территорией Украины будет царить влажная воздушная масса, усилится ветер, а на крайнем юге даже несколько потеплеет.

      Так, в Волынской, Ровненской, Харьковской, Луганской областях, а также на Киевщине, Сумщине и Черниговщине будет без осадков и преимущественно солнечно.

      Снег в понедельник прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине, а также в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

      К дождю с мокрым снегом стоит готовиться в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Не обойдется без осадков и на юге Украины.

      На дорогах местами гололедица.

      В Киеве синоптики обещают погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов, а днем наоборот поднимутся до 0...+2.

      Прогноз погоды на понедельник, 19 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – +1...+3

      Винница – 0...+2

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – +1...+3

      Сумы – + 1... + 3

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – 0...+2

      Погода прогноз погоди 19 листопада
      Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 19 ноября

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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