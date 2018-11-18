Прогноз погоды на 19 ноября: дождь с мокрым снегом в большинстве областей
Погоду в Украине в понедельник, 19 ноября, будет определять холодный атмосферный фронт. Лишь в северных областях сухо и без осадков, в остальных регионах стоит готовиться к дождю с мокрым снегом.
Как информирует Укргидрометцентр, в понедельник в северной части Украины и большинстве восточных областей сохранится холодный несколько сухой воздух, однако будет без осадков.
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Над остальной территорией Украины будет царить влажная воздушная масса, усилится ветер, а на крайнем юге даже несколько потеплеет.
Так, в Волынской, Ровненской, Харьковской, Луганской областях, а также на Киевщине, Сумщине и Черниговщине будет без осадков и преимущественно солнечно.
Снег в понедельник прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине, а также в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
К дождю с мокрым снегом стоит готовиться в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Не обойдется без осадков и на юге Украины.
На дорогах местами гололедица.
В Киеве синоптики обещают погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов, а днем наоборот поднимутся до 0...+2.
Прогноз погоды на понедельник, 19 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +2...+4
Херсон – +3...+5
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1... + 3
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – 0...+2
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 19 ноября