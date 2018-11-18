Погоду в Украине в понедельник, 19 ноября, будет определять холодный атмосферный фронт. Лишь в северных областях сухо и без осадков, в остальных регионах стоит готовиться к дождю с мокрым снегом.

Как информирует Укргидрометцентр, в понедельник в северной части Украины и большинстве восточных областей сохранится холодный несколько сухой воздух, однако будет без осадков.

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Над остальной территорией Украины будет царить влажная воздушная масса, усилится ветер, а на крайнем юге даже несколько потеплеет.

Так, в Волынской, Ровненской, Харьковской, Луганской областях, а также на Киевщине, Сумщине и Черниговщине будет без осадков и преимущественно солнечно.

Снег в понедельник прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине, а также в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

К дождю с мокрым снегом стоит готовиться в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Не обойдется без осадков и на юге Украины.

На дорогах местами гололедица.

В Киеве синоптики обещают погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов, а днем наоборот поднимутся до 0...+2.

Прогноз погоды на понедельник, 19 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1... + 3

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – 0...+2



Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 19 ноября