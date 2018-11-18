15:37
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Прогноз погоди на 19 листопада: дощ з мокрим снігом у більшості областей

      111 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 19 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / unsplash.com

      Погоду в Україні у понеділок, 19 листопада, буде визначати холодний атмосферний фронт. Лише у північних областях сухо і без опадів, у решті регіонів варто готуватись до дощу з мокрим снігом.

      Як інформує Укргідрометцентр, у понеділок у північній частині України та більшості східних областей збережеться холодне дещо сухе повітря, проте буде без опадів.

      Читайте також: На Україну чекає різке погіршення погоди: синоптик назвала дату

      Над рештою території України пануватиме волога повітряна маса, посилиться вітер, а на крайньому півдні навіть дещо потепліє.

      Так, у Волинській, Рівненській, Харківській, Луганській областях, а також на Київщині, Сумщині та Чернігівщині буде без опадів і переважно сонячно.

      Сніг у понеділок прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині, а також у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

      До дощу із мокрим снігом варто готуватись на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Не обійдеться без опадів й на півдні України.

      На дорогах місцями ожеледиця.

      У Києві синоптики обіцяють погоду без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4-6 градусів, а вдень навпаки піднімуться до 0+2.

      Прогноз погоди на понеділок, 19 листопада, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – 0…+2

      Погода прогноз погоди 19 листопада
      Прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 листопада

      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сьогодні , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 441
      Як злиття "Опоблоку" та "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      сьогодні , 13:00 Як злиття "Опоблоку" та "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      Сергій Лещенко 724
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сьогодні , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 137
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сьогодні , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 2456
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 листопада , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 807
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Пікет на Хрещатику спричинив ДТП
       24 липня 2015 , 00:15
      На сайті ВР з'явилася петиція з закликом закрити канали "112" і NewsOne
       24 вересня , 17:38
      "Грали у Харкові через агресію росіян", Або "Невдаха Пятов, Ракицькому і Пошу червону": німецькі ЗМІ про Шахтар – Хоффенхайм
       20 вересня , 16:33
      Головні новини футболу 20 вересня: Динамо і Ворскла взяли очко на двох в ЛЄ, Хацкевич коментує можливість відставки
       21 вересня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук