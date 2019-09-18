Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине потеплеет, но будет падать дождь и мокрый снег

Погода в Украине в четверг, 19 сентября, будет немного теплее, чем в предыдущие дни. Несмотря на это, в западных и северных областях будет дождить, а в Карпатах снова выпадет мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в целом погода в четверг будет дождливая и с грозными красивыми облаками.

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Ветер, который в среду сильно досаждал жителям всех регионов, в четверг постепенно будет ослабевать. Несмотря на это, в крупных городах все же возможны более сильные порывы, но штормовых предупреждений синоптики не объявляли.

Температура воздуха 19-го сентября немного пощадит и повысится на пару градусов. В течение дня в пределах Украины +13+18 градусов, на Юге – +14+20 градусов,

– рассказала Диденко.

Дожди периодически будут выпадать по всей Украине. На Западе и Севере осадки ожидаются в течение всего дня. В центральных, южных и восточных областях будет более сухо и даже солнечно.

В высокогорье Карпат 18 сентября резко похолодало и выпал первый снег. Такая погода сохранится и в четверг, поэтому снова возможны осадки и заморозки.

В Киеве 19 сентября ожидается дождь, северо-западный ветер с порывами, а столбики термометров поднимутся до +14+15 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +14...+16

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 19 сентября от Укргидрометцентра