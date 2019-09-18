Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине потеплеет, но будет падать дождь и мокрый снег
Погода в Украине в четверг, 19 сентября, будет немного теплее, чем в предыдущие дни. Несмотря на это, в западных и северных областях будет дождить, а в Карпатах снова выпадет мокрый снег.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в целом погода в четверг будет дождливая и с грозными красивыми облаками.
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Ветер, который в среду сильно досаждал жителям всех регионов, в четверг постепенно будет ослабевать. Несмотря на это, в крупных городах все же возможны более сильные порывы, но штормовых предупреждений синоптики не объявляли.
Температура воздуха 19-го сентября немного пощадит и повысится на пару градусов. В течение дня в пределах Украины +13+18 градусов, на Юге – +14+20 градусов,
– рассказала Диденко.
Дожди периодически будут выпадать по всей Украине. На Западе и Севере осадки ожидаются в течение всего дня. В центральных, южных и восточных областях будет более сухо и даже солнечно.
В высокогорье Карпат 18 сентября резко похолодало и выпал первый снег. Такая погода сохранится и в четверг, поэтому снова возможны осадки и заморозки.
В Киеве 19 сентября ожидается дождь, северо-западный ветер с порывами, а столбики термометров поднимутся до +14+15 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +12...+14
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +13...+15
Сумы – + 12... + 14
Полтава – +14...+16
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 19 сентября от Укргидрометцентра