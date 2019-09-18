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      Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине потеплеет, но будет падать дождь и мокрый снег

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      Погода 19 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 19 сентября / pinterest.co.kr

      Погода в Украине в четверг, 19 сентября, будет немного теплее, чем в предыдущие дни. Несмотря на это, в западных и северных областях будет дождить, а в Карпатах снова выпадет мокрый снег.

      Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в целом погода в четверг будет дождливая и с грозными красивыми облаками.

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      Ветер, который в среду сильно досаждал жителям всех регионов, в четверг постепенно будет ослабевать. Несмотря на это, в крупных городах все же возможны более сильные порывы, но штормовых предупреждений синоптики не объявляли.

      Температура воздуха 19-го сентября немного пощадит и повысится на пару градусов. В течение дня в пределах Украины +13+18 градусов, на Юге – +14+20 градусов,
      – рассказала Диденко.

      Дожди периодически будут выпадать по всей Украине. На Западе и Севере осадки ожидаются в течение всего дня. В центральных, южных и восточных областях будет более сухо и даже солнечно.

      В высокогорье Карпат 18 сентября резко похолодало и выпал первый снег. Такая погода сохранится и в четверг, поэтому снова возможны осадки и заморозки.

      В Киеве 19 сентября ожидается дождь, северо-западный ветер с порывами, а столбики термометров поднимутся до +14+15 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +14...+16

      Винница – +14...+16

      Одесса – +18...+20

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +18...+20

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +13...+15

      Сумы – + 12... + 14

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +15...+17

      Киев – +13...+15


      Прогноз погоды на 19 сентября от Укргидрометцентра

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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