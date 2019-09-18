Прогноз погоди на 19 вересня: в Україні потепліє, але падатиме дощ і мокрий сніг

Погода в Україні у четвер, 19 вересня, буде трішки теплішою, аніж у попередні дні. Попри це, у західних та північних областях буде дощити, а в Карпатах знову випаде мокрий сніг.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що загалом погода у четвер буде дощова та з грізними красивими хмарами.

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Вітер, який у середу сильно дошкуляв жителям усіх регіонів, у четвер поступово слабшатиме. Попри це, у великих містах все ж можливі сильніші пориви, але штормових попереджень синоптики не оголошували.

Температура повітря 19-го вересня трохи змилосердиться і підвищиться на пару градусів. Протягом дня в межах України +13+18 градусів, на Півдні – +14+20 градусів,

– розповіла Діденко.

Дощі періодично випадатимуть по всій Україні. На Заході та на Півночі опади очікуються протягом усього дня. У центральних, південних та східних областях буде сухіше та навіть сонячно.

У високогір'ї Карпат 18 вересня різко похолодало і випав перший сніг. Така погода збережеться й у четвер, тому знову можливі опади та заморозки.

У Києві 19 вересня очікується дощ, північно-західний вітер з поривами, а стовпчики термометрів піднімуться до +14+15 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 19 вересня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +13…+15

Рівне – +12…+14

Житомир – +14…+16

Вінниця – +14…+16

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +14…+16

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на 19 вересня від Укргідрометцентру