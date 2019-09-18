Прогноз погоди на 19 вересня: в Україні потепліє, але падатиме дощ і мокрий сніг
Погода в Україні у четвер, 19 вересня, буде трішки теплішою, аніж у попередні дні. Попри це, у західних та північних областях буде дощити, а в Карпатах знову випаде мокрий сніг.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що загалом погода у четвер буде дощова та з грізними красивими хмарами.
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Вітер, який у середу сильно дошкуляв жителям усіх регіонів, у четвер поступово слабшатиме. Попри це, у великих містах все ж можливі сильніші пориви, але штормових попереджень синоптики не оголошували.
Температура повітря 19-го вересня трохи змилосердиться і підвищиться на пару градусів. Протягом дня в межах України +13+18 градусів, на Півдні – +14+20 градусів,
– розповіла Діденко.
Дощі періодично випадатимуть по всій Україні. На Заході та на Півночі опади очікуються протягом усього дня. У центральних, південних та східних областях буде сухіше та навіть сонячно.
У високогір'ї Карпат 18 вересня різко похолодало і випав перший сніг. Така погода збережеться й у четвер, тому знову можливі опади та заморозки.
У Києві 19 вересня очікується дощ, північно-західний вітер з поривами, а стовпчики термометрів піднімуться до +14+15 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 19 вересня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +13…+15
Рівне – +12…+14
Житомир – +14…+16
Вінниця – +14…+16
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +14…+16
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +13…+15
Прогноз погоди на 19 вересня від Укргідрометцентру