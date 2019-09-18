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      Прогноз погоди на 19 вересня: в Україні потепліє, але падатиме дощ і мокрий сніг

      199 Читать новость на русском
      Погода 19 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 19 вересня / pinterest.co.kr

      Погода в Україні у четвер, 19 вересня, буде трішки теплішою, аніж у попередні дні. Попри це, у західних та північних областях буде дощити, а в Карпатах знову випаде мокрий сніг.

      Синоптик Наталка Діденко розповіла, що загалом погода у четвер буде дощова та з грізними красивими хмарами.

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      Вітер, який у середу сильно дошкуляв жителям усіх регіонів, у четвер поступово слабшатиме. Попри це, у великих містах все ж можливі сильніші пориви, але штормових попереджень синоптики не оголошували.

      Температура повітря 19-го вересня трохи змилосердиться і підвищиться на пару градусів. Протягом дня в межах України +13+18 градусів, на Півдні – +14+20 градусів,
      – розповіла Діденко.

      Дощі періодично випадатимуть по всій Україні. На Заході та на Півночі опади очікуються протягом усього дня. У центральних, південних та східних областях буде сухіше та навіть сонячно.

      У високогір'ї Карпат 18 вересня різко похолодало і випав перший сніг. Така погода збережеться й у четвер, тому знову можливі опади та заморозки.

      У Києві 19 вересня очікується дощ, північно-західний вітер з поривами, а стовпчики термометрів піднімуться до +14+15 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 19 вересня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +13…+15


      Прогноз погоди на 19 вересня від Укргідрометцентру

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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