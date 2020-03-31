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      Прогноз погоды на 1 апреля: днем будет солнечно и тепло, а ночью – мороз

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      Прогноз погоды на 1 апреля / pinterest.ru

      Погода в Украине в среду, 1 апреля, будет солнечной, сухой и теплой. Однако ночью температура воздуха местами опустится до -7 градусов мороза.

      Наталья Диденко в фейсбуке написала, что ночью морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2...-6 градусов, в Карпатах даже до -6...-12 градусов мороза.

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      Днем синоптики обещают солнечную погоду. Теплее всего будет на Закарпатье – от +8 до +10 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха будет держаться в пределах от +5 до +8 градусов.

      Ветер с колючего северного изменится на более мягкий западный, а там и до юго-западного недалеко,
      – добавила Диденко.

      В Киеве среда будет солнечной и теплой. Днем от +5 до +7 градусов тепла, а ночью – -3...-5 градусов мороза.

      Прогноз погоды на среду, 1 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +5...+7

      Винница – +5...+7

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – +4... +6

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +5...+7

      Киев – +5...+7


      Прогноз погоды на 1 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Погода Новости Украины
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