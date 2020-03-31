Прогноз погоды на 1 апреля: днем будет солнечно и тепло, а ночью – мороз

Погода в Украине в среду, 1 апреля, будет солнечной, сухой и теплой. Однако ночью температура воздуха местами опустится до -7 градусов мороза.

Наталья Диденко в фейсбуке написала, что ночью морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2...-6 градусов, в Карпатах даже до -6...-12 градусов мороза.

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Днем синоптики обещают солнечную погоду. Теплее всего будет на Закарпатье – от +8 до +10 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха будет держаться в пределах от +5 до +8 градусов.

Ветер с колючего северного изменится на более мягкий западный, а там и до юго-западного недалеко,

– добавила Диденко.

В Киеве среда будет солнечной и теплой. Днем от +5 до +7 градусов тепла, а ночью – -3...-5 градусов мороза.

Прогноз погоды на среду, 1 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +5...+7

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +4... +6

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 1 апреля от Укргидрометцентра