Прогноз погоды на 1 апреля: днем будет солнечно и тепло, а ночью – мороз
Погода в Украине в среду, 1 апреля, будет солнечной, сухой и теплой. Однако ночью температура воздуха местами опустится до -7 градусов мороза.
Наталья Диденко в фейсбуке написала, что ночью морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2...-6 градусов, в Карпатах даже до -6...-12 градусов мороза.
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Днем синоптики обещают солнечную погоду. Теплее всего будет на Закарпатье – от +8 до +10 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха будет держаться в пределах от +5 до +8 градусов.
Ветер с колючего северного изменится на более мягкий западный, а там и до юго-западного недалеко,
– добавила Диденко.
В Киеве среда будет солнечной и теплой. Днем от +5 до +7 градусов тепла, а ночью – -3...-5 градусов мороза.
Прогноз погоды на среду, 1 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +5...+7
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +4... +6
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – +5...+7
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