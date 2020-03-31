Прогноз погоди на 1 квітня: вдень буде сонячно та тепло, а вночі – мороз
Погода в Україні у середу, 1 квітня, буде сонячною, сухою та теплою. Однак вночі температура повітря подекуди опуститься до -7 градусів морозу.
Наталка Діденко у фейсбуці написала, що вночі морози охоплять всю територію України, очікується -2...-6 градусів, у Карпатах навіть до -6...-12 градусів морозу.
До речі На Закарпатті розцвіли сакури та магнолії: фото і відео
Вдень синоптики обіцяють сонячну погоду. Найтепліше буде на Закарпатті – від +8 до +10 градусів тепла. На решті території країни температура повітря триматиметься у межах від +5 до +8 градусів.
Вітер із колючого північного зміниться на м'якіший західний, а там й до південно-західного недалеко,
– додала Діденко.
У Києві середа буде також сонячною та теплою. Вдень від +5 до +7 градусів тепла, а вночі – -3...-5 градусів морозу.
Прогноз погоди на середу, 1 квітня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +4…+6
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +5…+7
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