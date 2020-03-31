Прогноз погоди на 1 квітня: вдень буде сонячно та тепло, а вночі – мороз

Погода в Україні у середу, 1 квітня, буде сонячною, сухою та теплою. Однак вночі температура повітря подекуди опуститься до -7 градусів морозу.

Наталка Діденко у фейсбуці написала, що вночі морози охоплять всю територію України, очікується -2...-6 градусів, у Карпатах навіть до -6...-12 градусів морозу.

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Вдень синоптики обіцяють сонячну погоду. Найтепліше буде на Закарпатті – від +8 до +10 градусів тепла. На решті території країни температура повітря триматиметься у межах від +5 до +8 градусів.

Вітер із колючого північного зміниться на м'якіший західний, а там й до південно-західного недалеко,

– додала Діденко.

У Києві середа буде також сонячною та теплою. Вдень від +5 до +7 градусів тепла, а вночі – -3...-5 градусів морозу.

Прогноз погоди на середу, 1 квітня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +5…+7

Суми – +4…+6

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 1 квітня від Укргідрометцентру