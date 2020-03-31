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      Прогноз погоди на 1 квітня: вдень буде сонячно та тепло, а вночі – мороз

      -
      Прогноз погоди на 1 квітня / pinterest.ru

      Погода в Україні у середу, 1 квітня, буде сонячною, сухою та теплою. Однак вночі температура повітря подекуди опуститься до -7 градусів морозу.

      Наталка Діденко у фейсбуці написала, що вночі морози охоплять всю територію України, очікується -2...-6 градусів, у Карпатах навіть до -6...-12 градусів морозу.

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      Вдень синоптики обіцяють сонячну погоду. Найтепліше буде на Закарпатті – від +8 до +10 градусів тепла. На решті території країни температура повітря триматиметься у межах від +5 до +8 градусів.

      Вітер із колючого північного зміниться на м'якіший західний, а там й до південно-західного недалеко,
      – додала Діденко.

      У Києві середа буде також сонячною та теплою. Вдень від +5 до +7 градусів тепла, а вночі – -3...-5 градусів морозу.

      Прогноз погоди на середу, 1 квітня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +4…+6

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +5…+7


      Прогноз погоди на 1 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Погода Новини України
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