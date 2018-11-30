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      Прогноз погоды на 1 декабря: зима в этом году дебютирует метелями и страшным ветром

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      Прогноз погоди на 1 грудня 2018
      Прогноз погоди на 1 грудня 2018 / Фото з відкритих джерел

      Погода в субботу, 1 декабря, в Украине будет свирепствовать снегом и порывистым ветром. А на юге и юго-востоке ожидается мокрый снег и гололед. Кое-где ударит до 20 градусов мороза.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Какой будет погода в декабре: прогноз синоптиков

      Западная Украина не утонет в снежных палатках, однако столбик термометра там опустится ниже, чем на остальной территории.

      Прогноз погоды на субботу, 1 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – -3...-5

      Ивано-Франковск – -5...-7

      Тернополь – -3...-5

      Черновцы – -6...-8

      Хмельницкий – -4...-6

      Луцк – -3...-5

      Ровно – -3...-5

      Житомир – -3...-5

      Винница – -3...-5

      Одесса – -1...-3

      Николаев – -1...-3

      Херсон – 0...-2

      Симферополь – -1...+1

      Кропивницкий – 2...4

      Черкассы – -3...-5

      Чернигов – -4...-6

      Сумы – -4...-6

      Полтава – -2...-4

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – -1...1

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -2...-4

      Киев – -4...-6

      В Украинском гидрометцентре предупредили, что умеренный снег будет падать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской. На Харьковщине днем местами будет сильный снег, в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед.

      На Правобережье ветер будет достигать 5-10 м/с, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с и метели.

      Средняя температура ночью 4-9° мороза, на западе страны 11-16°, в Карпатах до 20°; днем 2-7° мороза, в Приазовье около 0°.

       

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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