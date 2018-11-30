Прогноз погоды на 1 декабря: зима в этом году дебютирует метелями и страшным ветром
Погода в субботу, 1 декабря, в Украине будет свирепствовать снегом и порывистым ветром. А на юге и юго-востоке ожидается мокрый снег и гололед. Кое-где ударит до 20 градусов мороза.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Западная Украина не утонет в снежных палатках, однако столбик термометра там опустится ниже, чем на остальной территории.
Прогноз погоды на субботу, 1 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -6...-8
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -3...-5
Ровно – -3...-5
Житомир – -3...-5
Винница – -3...-5
Одесса – -1...-3
Николаев – -1...-3
Херсон – 0...-2
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – 2...4
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -4...-6
Сумы – -4...-6
Полтава – -2...-4
Днепр – -1...-3
Запорожье – -1...1
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -2...-4
Киев – -4...-6
В Украинском гидрометцентре предупредили, что умеренный снег будет падать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской. На Харьковщине днем местами будет сильный снег, в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед.
На Правобережье ветер будет достигать 5-10 м/с, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с и метели.
Средняя температура ночью 4-9° мороза, на западе страны 11-16°, в Карпатах до 20°; днем 2-7° мороза, в Приазовье около 0°.
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