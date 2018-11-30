Погода в субботу, 1 декабря, в Украине будет свирепствовать снегом и порывистым ветром. А на юге и юго-востоке ожидается мокрый снег и гололед. Кое-где ударит до 20 градусов мороза.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Западная Украина не утонет в снежных палатках, однако столбик термометра там опустится ниже, чем на остальной территории.

Прогноз погоды на субботу, 1 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -6...-8

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -3...-5

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...-3

Херсон – 0...-2

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 2...4

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -4...-6

Сумы – -4...-6

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...1

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -2...-4

Киев – -4...-6

В Украинском гидрометцентре предупредили, что умеренный снег будет падать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской. На Харьковщине днем местами будет сильный снег, в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед.

На Правобережье ветер будет достигать 5-10 м/с, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с и метели.

Средняя температура ночью 4-9° мороза, на западе страны 11-16°, в Карпатах до 20°; днем 2-7° мороза, в Приазовье около 0°.