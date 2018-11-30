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      Прогноз погоди на 1 грудня: зима цьогоріч дебютує хуртовинами і страшним вітром

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      Погода 1 грудня 2018 Україна - прогноз погоди на 1 грудня
      Прогноз погоди на 1 грудня 2018 / Фото з відкритих джерел

      Погода у суботу, 1 грудня, в Україні лютуватиме снігом і поривчастим вітром. А на півдні і на південному сході очікується мокрий сніг та ожеледь. Подекуди вдарить до 20 градусів морозу.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Західна Україна не потоне у снігових наметах, проте стовпчик термометру там опуститься нижче, ніж на решті території. 

      Прогноз погоди на суботу, 1 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – -3…-5

      Івано-Франківськ – -5…-7

      Тернопіль – -3…-5

      Чернівці – -6…-8

      Хмельницький – -4…-6

      Луцьк – -3…-5

      Рівне – -3…-5

      Житомир – -3…-5

      Вінниця – -3…-5

      Одеса – -1…-3

      Миколаїв – -1…-3

      Херсон – 0…-2

      Сімферополь – -1…+1

      Кропивницький – 2…4

      Черкаси – -3…-5

      Чернігів – -4…-6

      Суми – -4…-6

      Полтава – -2…-4

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – -1…1

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -2…-4

      Київ – -4…-6

      В Українському гідрометцентрі попередили, що помірний сніг падатиме в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській. На Харківщині вдень місцями буде сильний сніг, у Приазов'ї – мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь. 

      На Правобережжі вітер сягатиме 5-10 м/с, у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с і хуртовини.

      Середня температура вночі 4-9° морозу, на заході країни 11-16°, в Карпатах до 20°; вдень 2-7° морозу, у Приазов'ї близько 0°.

       

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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