Прогноз погоди на 1 грудня: зима цьогоріч дебютує хуртовинами і страшним вітром
Погода у суботу, 1 грудня, в Україні лютуватиме снігом і поривчастим вітром. А на півдні і на південному сході очікується мокрий сніг та ожеледь. Подекуди вдарить до 20 градусів морозу.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Якою буде зима 2018-2019: прогноз погоди
Західна Україна не потоне у снігових наметах, проте стовпчик термометру там опуститься нижче, ніж на решті території.
Прогноз погоди на суботу, 1 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -5…-7
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -6…-8
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -3…-5
Рівне – -3…-5
Житомир – -3…-5
Вінниця – -3…-5
Одеса – -1…-3
Миколаїв – -1…-3
Херсон – 0…-2
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – 2…4
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -4…-6
Суми – -4…-6
Полтава – -2…-4
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – -1…1
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -2…-4
Київ – -4…-6
В Українському гідрометцентрі попередили, що помірний сніг падатиме в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській. На Харківщині вдень місцями буде сильний сніг, у Приазов'ї – мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь.
На Правобережжі вітер сягатиме 5-10 м/с, у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с і хуртовини.
Середня температура вночі 4-9° морозу, на заході країни 11-16°, в Карпатах до 20°; вдень 2-7° морозу, у Приазов'ї близько 0°.