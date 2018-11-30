Погода у суботу, 1 грудня, в Україні лютуватиме снігом і поривчастим вітром. А на півдні і на південному сході очікується мокрий сніг та ожеледь. Подекуди вдарить до 20 градусів морозу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Західна Україна не потоне у снігових наметах, проте стовпчик термометру там опуститься нижче, ніж на решті території.

Прогноз погоди на суботу, 1 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -5…-7

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – -6…-8

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -3…-5

Рівне – -3…-5

Житомир – -3…-5

Вінниця – -3…-5

Одеса – -1…-3

Миколаїв – -1…-3

Херсон – 0…-2

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – 2…4

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -4…-6

Суми – -4…-6

Полтава – -2…-4

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – -1…1

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -2…-4

Київ – -4…-6

В Українському гідрометцентрі попередили, що помірний сніг падатиме в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській. На Харківщині вдень місцями буде сильний сніг, у Приазов'ї – мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь.

На Правобережжі вітер сягатиме 5-10 м/с, у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с і хуртовини.

Середня температура вночі 4-9° морозу, на заході країни 11-16°, в Карпатах до 20°; вдень 2-7° морозу, у Приазов'ї близько 0°.