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      Прогноз погоды на 1 февраля: тепло и дожди принесет начало конца зимы

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      Какой будет погода в Украине 1 февраля

      Погода в Украине в субботу, 1 февраля, будет в основном теплой. Так, температура воздуха составит +5 – +10 градусов. Правда, в большинстве регионов все это будет сопровождаться дождями.

      Как в своем фейсбуке пишет синоптик Наталья Диденко, в Сумской и Харьковской областях дожди могут переходить в мокрый снег. Дело в том, что здесь будет немного прохладнее, чем на остальной территории Украины.

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      Киев начало февраля встретит периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. Относительно температуры воздуха, то в субботу столбики термометров в столице поднимутся до +6 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 1 февраля:

      Ужгород – +4... +6

      Львов – +7... +9

      Ивано-Франковск – +8... +10

      Тернополь – +7... +9

      Черновцы – +8... +10

      Хмельницкий – +7... +9

      Луцк – +6... +8

      Ровно – +6... +8

      Житомир – +5... +7

      Винница – +5... +7

      Одесса – +7... +9

      Николаев – +6... +8

      Херсон – +5... +7

      Симферополь – +7... +9

      Кропивницкий – +5... +7

      Черкассы – +4... +6

      Чернигов – +3... +5

      Сумы – +3... +5

      Полтава – +4... +6

      Днепр – +4... +6

      Запорожье – +5... +7

      Донецк – +4... +6

      Луганск – +3... +5

      Харьков – +3... +5

      Киев – +3... +5

      По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего 1 февраля будет на Луганщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Киевщине – +3… +5 градусов. А теплее всего – на Прикарпатье и Буковине, где столбики термометров поднимутся до 8 – 10 градусов выше нуля.

      Синоптики прогнозируют дожди в большинстве украинских областей, зато солнце порадует только жителей Николаевщины. Скорость ветра в Украине составит 7 – 12 метров в секунду, и дуть он будет преимущественно в юго-западном направлении.

      Погода, Україна, 1 лютого, дощ, тепло, зима
      Прогноз погоды в Украине на 1 февраля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине Непогода в Украине
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