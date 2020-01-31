Прогноз погоды на 1 февраля: тепло и дожди принесет начало конца зимы
Погода в Украине в субботу, 1 февраля, будет в основном теплой. Так, температура воздуха составит +5 – +10 градусов. Правда, в большинстве регионов все это будет сопровождаться дождями.
Как в своем фейсбуке пишет синоптик Наталья Диденко, в Сумской и Харьковской областях дожди могут переходить в мокрый снег. Дело в том, что здесь будет немного прохладнее, чем на остальной территории Украины.
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Киев начало февраля встретит периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. Относительно температуры воздуха, то в субботу столбики термометров в столице поднимутся до +6 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 1 февраля:
Ужгород – +4... +6
Львов – +7... +9
Ивано-Франковск – +8... +10
Тернополь – +7... +9
Черновцы – +8... +10
Хмельницкий – +7... +9
Луцк – +6... +8
Ровно – +6... +8
Житомир – +5... +7
Винница – +5... +7
Одесса – +7... +9
Николаев – +6... +8
Херсон – +5... +7
Симферополь – +7... +9
Кропивницкий – +5... +7
Черкассы – +4... +6
Чернигов – +3... +5
Сумы – +3... +5
Полтава – +4... +6
Днепр – +4... +6
Запорожье – +5... +7
Донецк – +4... +6
Луганск – +3... +5
Харьков – +3... +5
Киев – +3... +5
По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего 1 февраля будет на Луганщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Киевщине – +3… +5 градусов. А теплее всего – на Прикарпатье и Буковине, где столбики термометров поднимутся до 8 – 10 градусов выше нуля.
Синоптики прогнозируют дожди в большинстве украинских областей, зато солнце порадует только жителей Николаевщины. Скорость ветра в Украине составит 7 – 12 метров в секунду, и дуть он будет преимущественно в юго-западном направлении.
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля от Укргидрометцентра