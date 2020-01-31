Прогноз погоды на 1 февраля: тепло и дожди принесет начало конца зимы

Погода в Украине в субботу, 1 февраля, будет в основном теплой. Так, температура воздуха составит +5 – +10 градусов. Правда, в большинстве регионов все это будет сопровождаться дождями.

Как в своем фейсбуке пишет синоптик Наталья Диденко, в Сумской и Харьковской областях дожди могут переходить в мокрый снег. Дело в том, что здесь будет немного прохладнее, чем на остальной территории Украины.

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Киев начало февраля встретит периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. Относительно температуры воздуха, то в субботу столбики термометров в столице поднимутся до +6 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 1 февраля:

Ужгород – +4... +6

Львов – +7... +9

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +7... +9

Черновцы – +8... +10

Хмельницкий – +7... +9

Луцк – +6... +8

Ровно – +6... +8

Житомир – +5... +7

Винница – +5... +7

Одесса – +7... +9

Николаев – +6... +8

Херсон – +5... +7

Симферополь – +7... +9

Кропивницкий – +5... +7

Черкассы – +4... +6

Чернигов – +3... +5

Сумы – +3... +5

Полтава – +4... +6

Днепр – +4... +6

Запорожье – +5... +7

Донецк – +4... +6

Луганск – +3... +5

Харьков – +3... +5

Киев – +3... +5

По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего 1 февраля будет на Луганщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Киевщине – +3… +5 градусов. А теплее всего – на Прикарпатье и Буковине, где столбики термометров поднимутся до 8 – 10 градусов выше нуля.

Синоптики прогнозируют дожди в большинстве украинских областей, зато солнце порадует только жителей Николаевщины. Скорость ветра в Украине составит 7 – 12 метров в секунду, и дуть он будет преимущественно в юго-западном направлении.



Прогноз погоды в Украине на 1 февраля от Укргидрометцентра