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      Прогноз погоди на 1 лютого: тепло та дощі принесе початок кінця зими

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      Якою буде погода в Україні 1 лютого

      Погода в Україні в суботу, 1 лютого, буде здебільшого теплою. Так, температура повітря становитиме +5 – +10 градусів. Щоправда, у більшості регіонів все це супроводжуватиметься дощами.

      Як у своєму фейсбуці пише синоптик Наталка Діденко, на Сумщині та Харківщині дощі можуть переходити у мокрий сніг. Річ у тім, що тут буде трохи прохолодніше, аніж на решті території України.

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      Київ початок лютого зустріне періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. Щодо температури повітря, то в суботу стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +6 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 1 лютого:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +3…+5

      За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше 1 лютого буде на Луганщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Київщині – +3 – +5 градусів. А найтепліше – на Прикарпатті та Буковині, де стовпчики термометрів піднімуться до 8 – 10 градусів вище нуля.

      Синоптики прогнозують дощі у більшості українських областей, натомість сонце потішить лише жителів Миколаївщини. Швидкість вітру в Україні становитиме 7 – 12 метрів за секунду, і дутиме він переважно у південно-західному напрямку.

      Погода, Україна, 1 лютого, дощ, тепло, зима
      Прогноз погоди в Україні на 1 лютого від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
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