Прогноз погоди на 1 лютого: тепло та дощі принесе початок кінця зими
Погода в Україні в суботу, 1 лютого, буде здебільшого теплою. Так, температура повітря становитиме +5 – +10 градусів. Щоправда, у більшості регіонів все це супроводжуватиметься дощами.
Як у своєму фейсбуці пише синоптик Наталка Діденко, на Сумщині та Харківщині дощі можуть переходити у мокрий сніг. Річ у тім, що тут буде трохи прохолодніше, аніж на решті території України.
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Київ початок лютого зустріне періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. Щодо температури повітря, то в суботу стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +6 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 1 лютого:
Ужгород – +4…+6
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5
За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше 1 лютого буде на Луганщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Київщині – +3 – +5 градусів. А найтепліше – на Прикарпатті та Буковині, де стовпчики термометрів піднімуться до 8 – 10 градусів вище нуля.
Синоптики прогнозують дощі у більшості українських областей, натомість сонце потішить лише жителів Миколаївщини. Швидкість вітру в Україні становитиме 7 – 12 метрів за секунду, і дутиме він переважно у південно-західному напрямку.
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого від Укргідрометцентру