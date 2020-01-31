Прогноз погоди на 1 лютого: тепло та дощі принесе початок кінця зими

Погода в Україні в суботу, 1 лютого, буде здебільшого теплою. Так, температура повітря становитиме +5 – +10 градусів. Щоправда, у більшості регіонів все це супроводжуватиметься дощами.

Як у своєму фейсбуці пише синоптик Наталка Діденко, на Сумщині та Харківщині дощі можуть переходити у мокрий сніг. Річ у тім, що тут буде трохи прохолодніше, аніж на решті території України.

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Київ початок лютого зустріне періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. Щодо температури повітря, то в суботу стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +6 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 1 лютого:

Ужгород – +4…+6

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +3…+5

За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше 1 лютого буде на Луганщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Київщині – +3 – +5 градусів. А найтепліше – на Прикарпатті та Буковині, де стовпчики термометрів піднімуться до 8 – 10 градусів вище нуля.

Синоптики прогнозують дощі у більшості українських областей, натомість сонце потішить лише жителів Миколаївщини. Швидкість вітру в Україні становитиме 7 – 12 метрів за секунду, і дутиме він переважно у південно-західному напрямку.



Прогноз погоди в Україні на 1 лютого від Укргідрометцентру