Прогноз погоды на 1 июля: Украину накроют грозы

Погода в Украине в воскресенье, в первый день июля, будет дождливой и холодной. Так, во всех областях Украины пройдут сильные грозы, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, холодное всего будет в западных и северных областях. Там из-за сильных осадков температура воздуха опустится до +14+16 градусов тепла.

В центральных регионах также похолодает и пройдут дожди – +19+21 грудусив тепла.

Теплую погоду следует ожидать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, где столбики термометров поднимутся до +28+30 градусов тепла. Однако солнечной погоды не будет, взамен пройдут грозы.

В восточных регионах у моря и в Крыму похолодает, а сильные ливни помешают туристам, которые приехали на отдых.

В Киеве завтра 1 июля будет холодно – +14+16 градусов. В течение дня ожидаются сильные дожди.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 июля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +17...+19

Одесса – +23...+25

Николаев – +23...+25

Херсон – +24...+26

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +14...+16

Суммы – +19...+21

Полтава – +19...+21

Днепр – +23...+25

Запорожье – +27...+29

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +14...+16

Прогноз погоды на воскресенье, 1 июля, от Укргидрометцентра