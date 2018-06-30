Прогноз погоды на 1 июля: Украину накроют грозы
Погода в Украине в воскресенье, в первый день июля, будет дождливой и холодной. Так, во всех областях Украины пройдут сильные грозы, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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По прогнозу синоптиков, холодное всего будет в западных и северных областях. Там из-за сильных осадков температура воздуха опустится до +14+16 градусов тепла.
В центральных регионах также похолодает и пройдут дожди – +19+21 грудусив тепла.
Теплую погоду следует ожидать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, где столбики термометров поднимутся до +28+30 градусов тепла. Однако солнечной погоды не будет, взамен пройдут грозы.
В восточных регионах у моря и в Крыму похолодает, а сильные ливни помешают туристам, которые приехали на отдых.
В Киеве завтра 1 июля будет холодно – +14+16 градусов. В течение дня ожидаются сильные дожди.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 июля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +17...+19
Одесса – +23...+25
Николаев – +23...+25
Херсон – +24...+26
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +14...+16
Суммы – +19...+21
Полтава – +19...+21
Днепр – +23...+25
Запорожье – +27...+29
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на воскресенье, 1 июля, от Укргидрометцентра