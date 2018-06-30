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Прогноз погоди на 1 липня: Україну накриють грози

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Прогноз погоди на 1 липня
Прогноз погоди на 1 липня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у неділю, у перший день липня буде дощовою, і холодною. Так, у всіх областях України пройдуть потужні грози, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде у Західних та Північних областях. Там, через сильні опади температура повітря опуститься до +14+16 градусів тепла.

У центральних регіонах також похолодає і дощитиме – +19+21 градусів тепла.

Найтеплішу погоду варто очікувати у Харківській, Луганській та Донецькій областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +28+30 градусів тепла. Проте сонячної погоди не буде, натомість пройдуть грози.

У східних регіонах біля моря та у Криму похолодає, а сильні зливи завадять туристам, які приїхали на відпочинок.

У Києві, завтра, 1 липня буде холодно – +14+16 грудусів. Протягом дня очікуються сильні дощі.

Прогноз погоди на неділю, 1 липня, у містах України:

Ужгород – +18...+20

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +14...+16

Вінниця – +17...+19

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +14...+16

Суми – +19...+21

Полтава – +19...+21

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +14...+16


Прогноз погоди на неділю, 1 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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