Прогноз погоди на 1 липня: Україну накриють грози
Погода в Україні у неділю, у перший день липня буде дощовою, і холодною. Так, у всіх областях України пройдуть потужні грози, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде у Західних та Північних областях. Там, через сильні опади температура повітря опуститься до +14+16 градусів тепла.
У центральних регіонах також похолодає і дощитиме – +19+21 градусів тепла.
Найтеплішу погоду варто очікувати у Харківській, Луганській та Донецькій областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +28+30 градусів тепла. Проте сонячної погоди не буде, натомість пройдуть грози.
У східних регіонах біля моря та у Криму похолодає, а сильні зливи завадять туристам, які приїхали на відпочинок.
У Києві, завтра, 1 липня буде холодно – +14+16 грудусів. Протягом дня очікуються сильні дощі.
Прогноз погоди на неділю, 1 липня, у містах України:
Ужгород – +18...+20
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +14...+16
Вінниця – +17...+19
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +14...+16
Суми – +19...+21
Полтава – +19...+21
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на неділю, 1 липня, від Укргідрометцентру