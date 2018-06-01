Прогноз погоды на 1 июня: будет сухо, солнечно и свежо
Погода в Украине в пятницу, 1 июня, будет сухой, солнечной однако свежей. Дожди по Украине не прогнозируются.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
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Синоптик Наталья Диденко сообщила, что первый день лета будет солнечным и сухим, а в ближайшее время нас ждет летняя жара. Фронты Украине не угрожают, поэтому дожди в ближайшее время не предвидятся.
Честно говоря, лучше бы угрожали, потому что дождь таки нужен, но атмосфера планирует самодостаточно, не спрашивая. Лето начинается в Украине сухой солнечной – ну, а какое же лето без солнца – погодой и только на Закарпатье и вокруг Карпат есть вероятность локальных дождей, там хвостом может махнуть атмосферный фронт.
– пишет Наталья Диденко
Что касается температуры воздуха 1 июня, то в западных областях Украины она составит от +25 до +28 градусов, в центральных областях – от +22 до +24 градусов, в северных – от +20 до +24 градусов, в южных – от +23 до +26 градусов и в восточных – от +18 до +22 градусов.
Скорость ветра в среднем в Украине достигнет 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на четверг, 31 мая, в городах Украины:
Ужгород – + 27 ... + 29
Львов – + 26 ... + 28
Ивано-Франковск – + 25 ... + 27
Тернополь – + 24 ... + 26
Черновцы – + 26 ... + 28
Хмельницкий – + 24 ... + 26
Луцк – + 25 ... + 27
Ровно – + 24 ... + 26
Житомир – + 23 ... + 25
Винница – + 23 ... + 25
Одесса – + 25 ... + 27
Николаев – + 24 ... + 26
Херсон – + 23 ... + 25
Симферополь – + 23 ... + 25
Кропивницкий – + 22 ... + 24
Черкассы – + 22 ... + 24
Чернигов – + 19 ... + 21
Суммы – + 17 ... + 19
Полтава – + 19 ... + 21
Днепр – + 20 ... + 22
Запорожье – +22 ... + 24
Донецк – + 19 ... + 21
Луганск – + 17 ... + 19
Харьков – + 17 ... + 19
Киев – + 22 ... + 24
Погода в Украине на 1 июня