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Прогноз погоды на 1 июня: будет сухо, солнечно и свежо

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Прогноз погоды в Украине на 1 июня
Прогноз погоды в Украине на 1 июня / 24 Канал

Погода в Украине в пятницу, 1 июня, будет сухой, солнечной однако свежей. Дожди по Украине не прогнозируются.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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Синоптик Наталья Диденко сообщила, что первый день лета будет солнечным и сухим, а в ближайшее время нас ждет летняя жара. Фронты Украине не угрожают, поэтому дожди в ближайшее время не предвидятся.

Честно говоря, лучше бы угрожали, потому что дождь таки нужен, но атмосфера планирует самодостаточно, не спрашивая. Лето начинается в Украине сухой солнечной ну, а какое же лето без солнца погодой и только на Закарпатье и вокруг Карпат есть вероятность локальных дождей, там хвостом может махнуть атмосферный фронт.
– пишет Наталья Диденко

Что касается температуры воздуха 1 июня, то в западных областях Украины она составит от +25 до +28 градусов, в центральных областях – от +22 до +24 градусов, в северных – от +20 до +24 градусов, в южных – от +23 до +26 градусов и в восточных – от +18 до +22 градусов.

Скорость ветра в среднем в Украине достигнет 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на четверг, 31 мая, в городах Украины:

Ужгород – + 27 ... + 29

Львов – + 26 ... + 28

Ивано-Франковск – + 25 ... + 27

Тернополь – + 24 ... + 26

Черновцы – + 26 ... + 28

Хмельницкий – + 24 ... + 26

Луцк – + 25 ... + 27

Ровно – + 24 ... + 26

Житомир – + 23 ... + 25

Винница – + 23 ... + 25

Одесса – + 25 ... + 27

Николаев – + 24 ... + 26

Херсон – + 23 ... + 25

Симферополь – + 23 ... + 25

Кропивницкий – + 22 ... + 24

Черкассы – + 22 ... + 24

Чернигов – + 19 ... + 21

Суммы – + 17 ... + 19

Полтава – + 19 ... + 21

Днепр – + 20 ... + 22

Запорожье – +22 ... + 24

Донецк – + 19 ... + 21

Луганск – + 17 ... + 19

Харьков – + 17 ... + 19

Киев – + 22 ... + 24

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Погода в Украине на 1 июня

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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