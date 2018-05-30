Кирилловку снова накроет штормовой ветер: прогноз синоптика на 31 мая

Вечером 31 мая в Приазовье, в частности в Кирилловке, снова будет штормить. Синоптик Наталья Диденко рассказала о метеорологических причинах штормового ветра в Приазовье и какой погоды ждать в этом регионе в ближайшие дни.

На северо-востоке от Украины расположился антициклон. Со стороны Турции, Черного моря крутится живой циклон. Именно противостояние этих двух метеоантиподов повлекло усиление ветра, отметила синоптик. По ее словам, Приазовье – такое место, где тончайшие условия для усиления ветра материализуются мгновенно, "некий ветреный полюс Украины".

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Сегодня и завтра в районе Приазовья, и также, конечно, Кирилловки, удерживается порывистый, до сильного, до штормового, ветер восточного и северо-восточного направления. В дальнейшем ветер стихнет, однако на слабый не стоит рассчитывать – ожидается умеренный,

– уточнила Диденко.

Ближайшее существенное усиление ветра в Приазовье, в Запорожье, в Кирилловке – вечером 31 мая и ночью и утром 1 июня.

Будет преобладать сухая погода, лишь днем ​​31 мая, в четверг, есть вероятность локального дождя в юго-восточной части Украины.

Напомним, с 25 по 27 мая из-за сильного ветра и шторма затопило базы отдыха в Кирилловке на Запорожье. По улицам населенного пункта можно плавать на лодке.