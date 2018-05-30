Мощный шторм в Кирилловке: популярный курорт затопило

С 25 по 27 мая из-за сильного ветра и шторма затопило базы отдыха в Кирилловке на Запорожье. По улицам населенного пункта можно плавать на лодке.

В результате шторма особенно пострадала Федотова коса: ее размыло, сообщают местные СМИ.

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Через нее проложена дорога от Кирилловки на остров Бирючий. Поэтому в результате повреждения косы сотни отдыхающих не могли выбраться с острова.



Отмечается, что 28 мая была затоплена половина всех баз отдыха в Кирилловке. Уровень воды там составляет от 15 сантиметров до 0,5 метра.



Директор Приазовского национального природного парка рассказал, почему шторм привел к таким последствиям. По его словам, этого можно было избежать, если бы на пляжах было больше песка.



В ближайшее время планируется засыпать песком пляжи в лагерях и базах отдыха. Это поможет предотвратить затопление в летний сезон.



Курортную Кирилловку подтопило



Уровень воды там составляет от 15 сантиметров до 0,5 метра

Ранее 24 канал сообщал о том, что 26 мая в Акимовском районе Запорожской области в районе базы отдыха "Золотой берег" застряли транспортные средства. В результате сильного ветра и поднятия уровня воды возникло подтопление и более 10 автомобилей, которые находились на острове Бирючий, нуждались в помощи спасателей.