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Мощный шторм в Кирилловке: популярный курорт затопило

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Улицы Кирилловки затоплены, по ним можно плавать на лодке
Улицы Кирилловки затоплены, по ним можно плавать на лодке / gazeta.zp.ua

С 25 по 27 мая из-за сильного ветра и шторма затопило базы отдыха в Кирилловке на Запорожье. По улицам населенного пункта можно плавать на лодке.

В результате шторма особенно пострадала Федотова коса: ее размыло, сообщают местные СМИ.

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Через нее проложена дорога от Кирилловки на остров Бирючий. Поэтому в результате повреждения косы сотни отдыхающих не могли выбраться с острова.

Отмечается, что 28 мая была затоплена половина всех баз отдыха в Кирилловке. Уровень воды там составляет от 15 сантиметров до 0,5 метра.

Директор Приазовского национального природного парка рассказал, почему шторм привел к таким последствиям. По его словам, этого можно было избежать, если бы на пляжах было больше песка.

В ближайшее время планируется засыпать песком пляжи в лагерях и базах отдыха. Это поможет предотвратить затопление в летний сезон.

кирилівка, курорт, шторм, підтоплення
Курортную Кирилловку подтопило

Кирилівка, курорт, підтоплення, шторм
Уровень воды там составляет от 15 сантиметров до 0,5 метра

Ранее 24 канал сообщал о том, что 26 мая в Акимовском районе Запорожской области в районе базы отдыха "Золотой берег" застряли транспортные средства. В результате сильного ветра и поднятия уровня воды возникло подтопление и более 10 автомобилей, которые находились на острове Бирючий, нуждались в помощи спасателей.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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