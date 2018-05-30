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Потужний шторм у Кирилівці: популярний курорт затопило

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Вулиці Кирилівки затоплені, по них можна плавати на човні
Вулиці Кирилівки затоплені, по них можна плавати на човні / gazeta.zp.ua

З 25 по 27 травня через сильний вітер і шторм затопило бази відпочинку в Кирилівці на Запоріжжі. По вулицях населеного пункту можна плавати на човні.

Внаслідок шторму особливо постраждала Федотова коса: її розмило, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Через неї прокладена дорога від Кирилівки на острів Бірючий. Тому в результаті пошкодження коси сотні відпочивальників не могли вибратися з острова.

Зазначається, що 28 травня були затоплені половина всіх баз відпочинку в Кирилівці. Рівень води там становить від 15 сантиметрів до 0,5 метра.

Директор Приазовського національного природного парку розповів, чому шторм призвів до таких наслідків. За його словами, цього можна було уникнути, якби на пляжах було більше піску.

Найближчим часом планується засипати піском пляжі в таборах і базах відпочинку. Це допоможе запобігти затопленню в літній сезон.

кирилівка, курорт, шторм, підтоплення
Курортну Кирилівку підтопило

Кирилівка, курорт, підтоплення, шторм
Рівень води там становить від 15 сантиметрів до 0,5 метра​

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 26 травня у Якимівському районі Запорізької області в районі бази відпочинку "Золотий берег" застрягли транспортні засоби. Внаслідок сильного вітру та підняття рівня води виникло підтоплення і понад 10 автомобілів, які перебували на острові Бірючий, потребували допомоги рятувальників.
 

Теги: Новини України Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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