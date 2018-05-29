В Україні стихія навалилася на популярну курортну місцевість

Кирилівку, що у Запорізькій області, залило під час шторму. Люди, які відпочивали на острові Бірючий залишилися відрізаними від цивілізації.

Про це повідомляє ТСН.

Деякі бази відпочинку на Федотової косі серйозно затопили – води подекуди по коліно.

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Шторм, який нагнав води на косу, почався вранці суботи. Швидкість вітру досягала 40 метрів в секунду. Людей з найвіддаленіших баз, що розташовані біля заповідника Бирючий острів, довелося евакуювати. Рятувальники вивозили дітей. Всіх інших – місцева адміністрація тракторами.

За словами місцевих, такого затоплення коси влітку не бачили як мінімум два десятка років.

Шторм може повернутися 29 травня.