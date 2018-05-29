В Украине стихия обрушилась на популярную курортную местность

Кирилловку, что в Запорожской области, залило во время шторма. Люди, которые отдыхали на острове Бирючий остались отрезанными от цивилизации.

Об этом сообщает ТСН.

Некоторые базы отдыха на Федотовой косе серьезно затопили – воды местами по колено.

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Шторм, который нагнал воды на косу, начался утром субботы. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Людей из самых отдаленных баз, расположенных на территории заповедника Бирючий остров, пришлось эвакуировать. Спасатели вывозили детей. Всех остальных – местная администрация тракторами.

По словам местных, такого затопления косы летом не видели как минимум два десятка лет.

Шторм может вернуться 29 мая.