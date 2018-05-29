В Украине стихия обрушилась на популярную курортную местность
Кирилловку, что в Запорожской области, залило во время шторма. Люди, которые отдыхали на острове Бирючий остались отрезанными от цивилизации.
Об этом сообщает ТСН.
Некоторые базы отдыха на Федотовой косе серьезно затопили – воды местами по колено.
Читайте также: Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Шторм, который нагнал воды на косу, начался утром субботы. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Людей из самых отдаленных баз, расположенных на территории заповедника Бирючий остров, пришлось эвакуировать. Спасатели вывозили детей. Всех остальных – местная администрация тракторами.
По словам местных, такого затопления косы летом не видели как минимум два десятка лет.
Шторм может вернуться 29 мая.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии