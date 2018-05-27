На Запоріжжі десяток автомобілів потрапили у водну пастку

26 травня у Якимівському районі Запорізької області в районі бази відпочинку "Золотий берег" застрягли транспортні засоби. Всьому виною – вітер, який спричинив підтоплення.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС у Запорізькій області.

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До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі бази відпочинку "Золотий берег" на острові Бірючий застряг автобус та потрібна допомога фахівців ДСНС,

– йдеться у повідомленні.

На місці, рятувальники встановили, що внаслідок сильного вітру та підняття рівня води виникло підтоплення і крім автобуса потребували допомоги ще більше десятка автомобілів,

У прес-службі зазначають, що працівники ДСНС за допомогою тросів витягнули із району підтоплення до села Степок 11 легкових автомобілів та вивезли 23 людини, троє із них – діти.



Автівки витягували тросами