Є імовірність повторного загорання Миколаївського сміттєзвалища, – ДСНС

Рятувальники попереджають про імовірність повторення масштабної пожежі на Миколаївському сміттєзвалищі.

Про це інформують у прес-центрі ДСНС України.

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Через порушення правил cкладування, розміщення, утилізації, ліквідації та використання промислових і побутових відходів, вже третій день поспіль продовжують виникати окремі осередки тління сміття. Це може спровокувати повторне загорання,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надзвичайники влаштували чергування на сміттєзвалищі, аби не допустити виникнення пожежі.

За словами рятувальників, минулої доби вони знову гасили пожежу на міському сміттєзвалищі.

Нагадаємо, воно зайнялося 25 травня. Висота гори сміття, яку охопила пожежа, становила більше 20 метрів. Попередня причина загорання – порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів.

